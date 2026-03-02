美伊衝突升溫 新台幣一度重挫1.77角

美伊衝突升溫拖累股匯市，新台幣一度重挫1.77角。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美伊衝突持續升溫，中東局勢緊張推升國際油價上漲、美股期指下跌，亞洲股匯市今日早盤首當其衝。台股跳空開低，大盤指數一度重挫逾800點；新台幣兌美元匯率也在開盤後失守31.3元價位，盤中一度貶逾1.7角，最低來到31.428元。

連假期間，美國與以色列聯手對伊朗發動攻擊。儘管伊朗最高領袖在美方襲擊中身亡，但伊朗政府軍仍展開反擊，連迪拜機場也被迫關閉，市場憂心區域衝突擴大。受此影響，國際油價與金價齊漲，避險資金湧入債市，美國公債殖利率下滑，美元指數則出現反彈。

在國際金融市場動盪下，新台幣匯價今日以31.33元、貶值7.9分開出，隨後貶勢擴大，盤中最低觸及31.428元、重貶1.77角。隨著台股跌幅收斂，新台幣貶勢也略為縮小，截至上午10時，匯價回到31.37元附近，貶幅仍超過1角。

觀察主要亞洲貨幣，在美元反彈帶動下亦普遍走弱，其中韓元跌勢最重，早盤急貶逾0.7%；人民幣離岸價也回貶至6.88元兌1美元，日圓則持續在156日圓兌1美元附近偏弱整理。

回顧上週，新台幣在金馬年開春首週隨台股強勢走揚，匯價連續升破31.5元與31.3元兩道重要關卡，盤中最高升抵31.202元，一週升值逾2角，也帶動2月月線翻紅，結束此前連續4個月的貶值走勢。

