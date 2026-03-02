焦點股》長榮：以伊掀戰火 重獲市場青睞

以伊掀戰火，長榮創波段高。（長榮提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕美國、以色列聯手攻伊朗，在紅海復航機率降低下，長榮（2603）今日跳空以211元開出，盤中一度攻上213.5元，創2025年6月中旬以來新高，後在賣單出籠下，截至10:00，股價暫報203.5元，上漲6.5元，漲幅2.4%，成交量逾2.48萬張。

市場法人指出，考量美以伊開戰後將大幅降低航商復航紅海機率，進而舒緩市場對於運價走勢的保守預期，市場需求可恢復正常淡旺季表現，上調長榮投資建議至買進。

市長法人說，以色列及伊朗再度發生衝突，胡塞恐重啟紅海攻擊行動，即便戰爭有望在短期內停止、但雙方關係仍緊張之下，市場對於紅海危機的預期將持續存在，航商復航計畫將因此中斷，預期2026年航商仍將持續繞道好望角航行，相對有利支撐歐洲線運價走勢。

展望2026年，市場法人指出，根據國際研究機構預測，2026年貨櫃海運市場運力供給，將由2025年的6.9%下滑至3.8%，需求則由2025年的3.5%下滑至2.5%，供過於求幅度有望較2025年舒緩，且川習會後中美關稅政策不確定性告一段落，有望減緩貨主的觀望心態，市場需求可恢復正常淡旺季表現，加上近期紅海復航機率大幅降低，有利舒緩市場對於運價走勢的保守預期。

