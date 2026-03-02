美伊衝突中鴻API油管迎轉機 調整內外銷比拚減虧

中鴻表示232條款仍是影響鋼鐵最大關鍵。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕美伊戰爭爆發，中鴻（2014）董事長朱敏表示，戰爭未必對鋼鐵業產生負面影響，美國擴大掌握石油，API油管就有機會，預期需求可能會更大。關稅對鋼鐵業衝擊仍以232條款為主軸，近期觀察到越南、日本、韓國鋼價都有反映，對未來盤價走勢看法是「穩定樂觀」。

關稅、戰爭因素干擾全球經濟，中鴻業務副總林俊廷表示，以鋼鐵業來看，232條款仍是影響最大，包括鋼捲、鋼管都維持50%稅率，下游汽車零組件、工具機等則維持25%，不論是122或301條款限制多，目前對衍伸的鋼鐵產品沒有太大影響。

API油管銷美部分，中鴻表示，國內同業佔比較高，中鴻僅佔約5%，和同業布局策略不盡相同，中鴻會在台灣持續進行產品加值，呼應中鋼集團的二軸三轉發展策略；預期美國等海外市場未來對石油鋼管需求都會增加，中鴻會再擇優銷售。

去年台灣正式對中國熱軋課徵反傾銷，中國也對出口鋼鐵防堵等，中鴻本身也積極調整產品出口，透過拉高嫁動率、不賠本賣，以「減少虧損」是今年目標，正在期待轉折點，根據亞洲鋼廠開盤，目前盤價都是往上走的基調。

至於如何減少虧損，中鴻表示，外銷數量確實可讓產能達到顛峰，但賣越多不是賺越多，虧損反而可能嚴重，最近兩、三季，中鴻都慎選外銷訂單以降低虧損。過去內外銷比重為六比四，近來已來到內銷八成、外銷兩成。

全年營運展望部分，朱敏表示，全年依舊要看中國產能與中國內部政策，包括中國提出「城市更新提案」，若確定有執行，將會大量用鋼，不至於產能過剩外溢，全年鋼市的走勢就不用過度擔心。

