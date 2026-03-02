以伊掀戰火 法人看好長榮、陽明、萬海

以伊掀戰火，法人看好長榮、陽明表現。（長榮提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕美國、以色列聯手攻伊朗，市場法人指出，考量紅海危機再起，降低航商復航意願，進而舒緩市場對於運價走勢的保守預期，給予長榮（2603）及陽明（2609）投資建議為買進。

另外，上周五 SCFI 止跌為漲，終止連6跌，指數為1333.11 點，周漲幅6.52%；其中，美東線為2691 美元/FEU，周漲幅6.62%， 美西線為1857 美元/FEU，周漲幅3.92%， 歐洲線運價為1420 美元/TEU，周漲幅4.34%。市場人士指出，春節過後市場供需尚未完全到位，預期3月之後下游將陸續復工， 運價將逐漸反映市場實際供需狀況。

請繼續往下閱讀...

市場法人認為，以色列及伊朗再度發生衝突，胡塞恐重啟紅海攻擊行動，即便戰爭有望在短期內停止、但雙方關係仍緊張之下，紅海危機將持續存在， 航商復航計畫將因此中斷， 預期2026年航商仍將持續繞道好望角航行， 相對有利支撐歐洲線運價走勢， 國內相關航商以長榮及陽明為主。

法人指出，美以伊戰爭提高航商通行荷姆茲海峽的風險， 影響將以中東線為主， 預期將以其他港口及接駁運輸替代原本航程， 周轉率的降低有利支撐航線運價表現。國內航商以萬海（2615）的中東線比重相對較高，惟運價漲勢的持續性將取決於戰爭期間的長短。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法