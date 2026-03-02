焦點股》神基：2025年財報亮眼 法說前大漲

神基今日盤後法說會在即，市場期待其高毛利事業今年貢獻持續放大。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕強固型電腦大廠神基（3005）受惠於去年每股盈餘（EPS）創下歷年新高，加上今日盤後法說會在即，市場期待其高毛利事業今年貢獻持續放大，帶動盤中股價走高，截至上午9時21分暫報121元，漲幅7.08%，成交量3410張。

神基去年第4季營收103.13億元，季增5.53%、年增12.43%，毛利率31%，季減0.52個百分點、年減0.79個百分點，營益率14.3%，季減1.25個百分點、年增0.29個百分點，稅後淨利12.84億元，季減2.2%、年增21.82%，每股盈餘2.07元，季減2.3%、年增20.3%。

請繼續往下閱讀...

神基2025全年營收394.48億元、年增10.5%，毛利率31.8%，約略持平於2024年，營益率15.7%、年增1.11%，此外，去年稅後淨利52.27億元，每股盈餘8.43元，兩項數字締寫歷年新猷，該公司董事會決議針對去年盈餘，配發現金股利6.8元，以上週四（26日）收盤價113元計算，現金殖利率約6.02%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法