焦點股》台積電：基本面強 開低急拉

〔記者洪友芳／新竹報導〕228連假期間，美國與以色列聯手對伊朗發動飛彈攻擊，伊朗進行報復反擊，中東局勢陷入緊張，美股與台積電ADR同下跌，台積電（2330）今開盤也面臨修正，以1940元開出，下跌55元、跌幅2.75%，市值縮減為50.3兆元，日縮水1.42兆元。截至9點17分，股價回升至1985元，下跌10元、跌幅0.5%，成交量1.89萬張。

外資於2月累計賣超台積電6萬1045張，投信買超1萬5569張，自營商買超5052張，三大法人共賣超4萬428張，外資持股台積電為71.97%。儘管外資持續賣超，台積電於2月漲幅約12.39%，股價並攻破2千元之上，達2025元新天價。

台積電營運基本面仍受看好，受惠AI對先進製程需求大爆發，台積電1月營收破4千億元大關，創單月營收歷史新高，淡季反走旺，預估第一季營收將介於346至358億美元之間，中間值352億美元，季增約4.36%，營收續創新高，毛利率達63.5%至65%，營業利益率達54%至56%，獲利雙率續創新高。台積電預估公司今年全年美元營收將成長近30%，將又是強勁成長的一年。

