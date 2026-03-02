波克夏CEO阿貝爾首封股東信 承諾延續巴菲特路線

波克夏CEO阿貝爾首封股東信，承諾堅守巴菲特路線。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）現任執行長格阿貝爾（Greg Abel）上週六（2月28日）發布其上任後首封年度致股東信，信中阿貝爾向股東承諾強調將延續公司一貫的審慎風格，維持「如堡壘般穩固」的資產負債表，同時承襲前任CEO巴菲特（Warren Buffett）所建立的核心價值。

《路透》報導，阿貝爾在信中還表示，儘管公司握有高達3733億美元（約新台幣11.75兆元）、接近歷史高點的現金部位，他不會急於出手投資，並指這筆資金為公司提供了充足的彈藥。阿貝爾也重申，短期內不會發放股息，延續巴菲特過去的立場。

請繼續往下閱讀...

阿貝爾也在長達18頁的股東信中指出，他的首要任務是確保公司在流動性管理與資本配置上保持謹慎與紀律，並同時向95歲、目前仍擔任董事長且每週5天進辦公室辦公的巴菲特致敬，稱其是「非凡的執行長」，並指出投資人多年來投資波克夏海瑟威，其實是對創辦人理念與判斷力的信任。

報導指出，自巴菲特於去年5月宣布將卸下執行長職務後，波克夏海瑟威股價表現落後於S&P 500指數。市場分析認為，阿貝爾此番發言旨在穩定投資人信心，釋出經營方向不會出現劇烈變動的訊號。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法