伊朗空襲令市場不安 避險貨幣日圓、瑞士法郎走強

〔財經頻道／綜合報導〕美國和以色列在週末對伊朗發動數十年來最野心勃勃的襲擊，導致伊朗領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）身亡，隨著週末過後，市場恢復交易，避險貨幣日圓、瑞士法郎走強，歐元下跌。

歐元兌美元貶0.4％，至1.1769美元兌1歐元，上週五（2月27日）匯率約為1.18；歐元兌瑞士法郎匯率貶0.6％，來到0.90391瑞士法郎兌1歐元，為2015年以來最低。

美元兌日圓貶值，一度來到155.85日圓兌1美元，後小幅回升；兌瑞士法郎則貶0.3％。

美國和以色列的空襲，以及伊朗的報復在中東地區引發震動，波及航運、航空旅行、石油等各領域，引發了能於成本上漲和波灣地區商業活動中斷的警告。週末衝突爆發後，外匯市場是最早開始交易的資產類別之一，投資人們爭相弄清楚接下來會發生什麼。

倫巴第奧迪爾集團（Lombard Odier）經濟學家查爾（Samy Chaar）表示，可以看到兩種可能的情況，第1種情況是，全球能源市場受到一定程度的干擾，對世界經濟的影響有限；第2種情況是，衝突持續時間更長、範圍更廣，最終導致石油危機。

瑞典北歐斯安銀行（SEB）分析師在報告中指出，當前局勢不太可能迅速消退，這代表著油價至少會漲10美元，尤其是瑞士法郎將發揮避險作用，日圓也可能從中受益。

美國對伊朗的空襲也將考驗美元，儘管美元通常會在全球局勢緊張時升值，但美國總統川普（Donald Trump）重返白宮後，美國政策動盪削弱了美元的避險價值。BCA Research首席策略師帕皮克（Marko Papic）直言，從週期性時間來看，美元如果沒有出現劇烈反彈，就代表著「美元的末日」。

