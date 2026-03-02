荷姆茲海峽關閉威脅能源供應 高盛警告：歐洲天然氣恐飆升130％

高盛警告，荷姆茲海峽的航運若是中斷1個月，歐洲天然氣價格恐飆升130％。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕高盛集團（Goldman Sachs Group）表示，如果荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的航運中斷1個月，歐洲天然氣價格可能會翻倍以上，恐飆升130％。

《彭博》報導，高盛分析師在報告中指出，歐洲和亞洲的基準價格幾乎沒有反映出與伊朗相關的風險溢價。全球約5分之1的液化天然氣（LNG）都要經過伊朗，如果伊朗天然氣管線中斷1個月的時間，歐洲LNG價格和亞洲LNG現貨價格可能會飆升130％，每百萬BTU達到25美元。

分析師表示，如果荷姆茲海峽天然氣供應運輸中斷時間持續超過2個月，歐洲天然氣價格可能會上漲至每兆瓦時（MWh）100歐元、每百萬BTU 35美元以上，進而引發全球天然氣需求更大幅度的下滑。

不過，高盛也提到，這對於美國天然氣的影響可能有限，美國是超低溫天然氣淨出口大國，液化工廠經常全產能運轉，幾乎沒有增加出口的空間。

