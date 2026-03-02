Netflix放棄競購華納兄弟 執行長親曝原因

Netflix共同執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕串流媒體巨頭網飛（Netflix）在今年2月26日宣佈，退出對好萊塢製片大廠華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）的競購，這一消息令許多業界人士感到驚訝。在放棄競購後，Netflix共同執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）首度接受採訪時透露，實際上更早就決定要退出交易，這是基於Netflix事前制定的各種競標方案。

《彭博》報導，Netflix在去年12月同意收購華納兄弟的工作室和串流媒體業務HBO Max，薩蘭多斯針對這筆交易進行了一系列記者會和會議，並親自赴白宮說明。

被問到何時決定放棄收購華納兄弟時，薩蘭多斯表示，Netflix設定了一個非常窄的出價範圍，並在完成這筆時就提出了這一報價。除了改為現金支付以外，Netflix沒有做出太多讓步，並稱自己對於最終的交易價和入場價都很滿意。

薩蘭多斯表示，上週四（2月26日）收到通知，得知對手提出更優渥的條件，在了解交易細節後，Netflix立刻就知道該怎麼做了。

薩蘭多斯認為，競爭對手派拉蒙天舞（Paramount Skydance）正在借貸數百億美元來收購一家規模更大的公司，這筆債務恐迫使執行長艾里森（David Ellison）削減160億美元（約新台幣5038億元）的成本，並裁減數千個工作崗位。

薩蘭多斯透露，Netflix之前在華納兄弟的帳簿上看到，最大的成本中心是製作幅度，預計整體成本削減規模將超過160億美元，他們告訴貸款方，這些削減將在大約18個月內完成，這代表著製作規模縮減、員工人數減少。

Netflix收購華納兄弟的決定，先前曾引發各界反彈，同時出現政治阻力日益成長的說法，媒體報導也傳出，美國司法部正在對Netflix的商業行為進行全面審查。

對此，薩蘭多斯表示，Netflix不僅與美國司法部合作，也與全球50個監管機構合作，所有事情都按部就班地進行。總統川普對此事保持完全中立的態度，司法部只是在履行職責。隨著Netflix放棄競購，薩蘭多斯稱，司法部的調查已經結束，Netflix沒事了。

Netflix收購的提案也一度遭到好萊塢工會，以及多名娛樂界知名人士的強烈反對，部份原因是該公司長期以來對電影院缺乏支持。但薩蘭多斯提到，在交易期間，Netflix有機會認識並與戲院老闆們進行公開對話，在此之前，公司確實沒什麼機會這麼做。原先已經想出了一些非常有創意的合作計劃，就像《怪奇物語》、《Kpop 獵魔女團》一樣，不過，Netflix未來預計還會找到很多很棒的合作，可能會做一些以前從未做過的事情。

薩蘭多斯也提到公司高層對交易的看法，並稱，自己和共同執行長彼得斯（Greg Peters）從一開始立場就完全一致，Netflix創辦人哈斯廷斯（Reed Hastings）通常不太熱衷於併購，但他同樣從一開始就支持交易。

薩蘭多斯透露，高層們一致認為，這是千載難逢的交易、獨一無二的資產，而且是難得一見，擁有令人驚嘆的智慧財產權、百年故事傳承、強大的製作能力，以及HBO和Netflix互補的業務，能夠為消費者節省成本，並補充，自己仍相信這些利多因素，只是公司認為，這些利多因素最高的價值只能達每股27.75美元。

