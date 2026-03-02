美伊戰爭對全球經濟造成什麼影響？ FT「1次說明白」

美伊衝突發生之際，荷姆茲海峽恐陷關閉危機，全球金融市場正處於動盪之中。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國與以色列襲擊伊朗後，對全球經濟造成什麼影響，市場正關注，美伊朗衝突牽動的能源命脈「荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）」，對暴露全球經濟成長對其的依賴程度。對此，巴克萊銀行指出，如果油價上漲到每桶120美元並維持在該水平，美國（乃至世界經濟）將遭受相當大的打擊；另一個副作用可能是「美元升值」。

《金融時報》報導，數據預計，油價每上漲10%，美元兌一籃子全球貨幣將上漲約0.5%至1%。倘若油價每桶來到百元價格，儘管美國人使用的能源中只有17%進口，但仍將會為當地消費者帶來明顯的壓力。現今，許多人已在抱怨11月關鍵的中期選舉前的生活成本危機。

據報導，荷姆茲海峽約輸送全球約5分之1石油的關鍵水道受阻，油價飆升、通膨回溫、央行降息踩煞車，全球經濟原本尚稱穩健的成長節奏就可能被打亂。關鍵不在戰火本身，而在能源供應是否持續順暢，以及產油國能否迅速增產壓制油價。

值得注意的是，中國是海灣石油的主要買家。這意味著，如果航運嚴重中斷，中國經濟將受到損害。根據美國能源資訊署的數據，2024年透過荷姆茲海峽運輸的原油和凝析油中約有84%及液化天然氣中約有83%將銷往亞洲市場。 報告也指出，中國、印度、日本和韓國是主要目的地。

凱投宏觀（Capital Economics）的分析師表示，布蘭特原油價格上漲至每桶100美元可能會使全球通膨率上升0.6%至0.7%。歐洲也將是受油價和液化天然氣成本飆升嚴重影響的經濟體之一。

過去一年，儘管川普掀起貿易戰、衝擊包括聯準會在內的美國制度、甚至在格陵蘭議題上對盟友施壓，全球經濟展現了出乎意料的韌性。通膨持續回落，歐洲等地股市還創下新高。然而，當美國與以色列對伊朗的攻勢擴大為區域衝突後，石油市場成了決定經濟走向的核心變數。若能源運輸中斷，原本溫和的經濟前景就可能迅速轉向。

真正的問題是，美國及其盟友能否避免荷莫茲海峽的能源運輸長期停擺。如果航運維持暢通，加上產油國如Opec+增產壓制價格，對經濟的傷害或許有限；但若衝突升級導致能源價格大漲，主要經濟體的通膨可能再度升溫，央行降息計畫受挫，企業信心也會動搖。

那油價可能漲到多高？專家提出2種情境，一種是荷姆茲海峽出現重大且長時間的全面中斷，封鎖對全球油價將是「巨大衝擊」，將使油價恐突破每桶100美元。目前布蘭特原油已接近7個月高點73美元，過去1個月因市場預期衝突升溫而上漲近12%。此外，天然氣市場也將受到波及，特別是歐洲，通膨壓力勢必增加。

但另一較可能、也較溫和的情境是，荷姆茲海峽未全面封閉，但伊朗自身石油出口受阻，在此情況下，油價升至每桶80美元以上較為合理。如果其他產油國同步增產，衝擊可望被緩衝。

Opec+已宣布4月每日增產20.6萬桶，試圖穩定市場。Capital Economics指出，每桶上漲10美元對經濟與通膨的影響有限。畢竟伊朗日產約345萬桶，只占全球供應不到3%，並非全球石油消費的核心來源。

倘若油價升至100美元，對美國經濟有多危險？專家指出，現今美國能源高度自給，2024年僅17%的能源仰賴進口，為40年來最低。但，全球基準油價上漲仍會波及美國。

ING經濟學家James Knightley指出，油價飆升會推高汽油價格，直接衝擊消費者，尤其在生活成本壓力已高漲、又逢重要選舉前夕的背景下。若油價達100美元，美國通膨率可能從目前約2.4%升至4%以上，使聯準會更難降息。

巴克萊分析，每桶油價若持續上漲10美元，未來一年全球成長率可能下滑0.1至0.2個百分點；若升至120美元並維持高檔，美國與全球經濟都將承受顯著衝擊。

另一個可能後果是美元走強。歷史經驗顯示，中東衝突與油價上漲往往支撐美元。對此，巴克萊預估，油價每上漲10%，美元可能升值約0.5%至1%。

