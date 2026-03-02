貨櫃船大撤退！傳日本商船海上狂飆、27海里數字讓網友直呼「猛到離譜」

美伊衝突升級，波斯灣航運安全風險急劇增加。圖為三井MAYASAN，是一艘大型原油輪（VLCC）。（截取自社群平台）

〔財經頻道／綜合報導〕美伊衝提升級，中東局勢急速惡化，波斯灣已成為交戰區，原本進出波斯灣的船舶突然掉頭、減速、改道，整條全球最關鍵的能源與貨運水道陷入高度緊張，甚至還傳出，日本三井商船以高達27節海里速度全速撤離波斯灣，讓網友直呼「猛到離譜」，因為在商業航運世界，這種速度與果斷動作，幾乎等同於最高等級的風險警報。

《勞氏日報》指出，目前約170艘貨櫃船仍在荷姆茲海峽內，總運能約45萬TEU，占全球船隊約1.4%，這些船舶面臨出海受限、等待指示或改道的壓力，至少有15艘貨櫃船已在進出途中緊急折返，其餘多數則停航觀望或改變航線。

此外，海事新聞《seatrade-maritime》表示，在美以聯軍攻擊伊朗之際，超過750艘商船位於荷姆茲海峽內，包括100多艘貨櫃船、450艘油輪和天然氣船及200艘散裝船。

其他外媒指出，根據即時交通數據，目前海灣單向通行，沒有船隻進入海峽。由於該區域高度危險，多艘船隻（包括三井商船可能涉及的航線）面臨無人機與飛彈威脅。保險公司已將該區列為極高風險，推升保費飆升了25%至50%。

據報導，荷姆茲海峽是波斯灣唯一的「咽喉」，目前主要貨櫃航商已全面暫停船舶通過，並將原本經蘇伊士運河與紅海的航線改道。勞氏指出，目前全球船隊約1.4%，面臨無法順利駛離波斯灣的限制，對全球運價的衝擊，將取決於海峽受限時間的長短。

目前紅海撤退涉及的航線數量不算龐大，整體影響或許有限，但部分船舶勢必需要折返或調整航程。這對杜拜傑貝阿里（Jebel Ali）等波斯灣港口而言，幾乎沒有替代航道可供選擇，航商只能在東西向主航線上略過相關港口，改在「相對次佳」的替代港卸貨，再透過陸路轉運。

專家指出，近月部分東西向航線才剛重返蘇伊士運河，如今形勢逆轉，航商勢必再次放棄紅海計畫。Xeneta首席分析師Peter Sand指出，這將在區域層面造成嚴重混亂與壅塞，但若與紅海戰事高峰期相比，對全球規模的影響仍屬次級。

對於三井商船（MAYASAN）「加速」到27.1節海里駛離，該數字引發網友熱烈議論，直言這是在海上飆車。數據顯示今年2月底的追蹤資料，該船的實際平均航速約為10.3至 11.2節。

專家指出，這種大型原油輪（VLCC）最高記錄大約落在16至17節，27.1節是一個極不尋常且幾乎不可能的航速，推測原因是美國在荷姆茲海峽實施了最強烈的GPS屏蔽與電子干擾，導致系統計算出的「瞬時速度」會變得極其誇張，而出現速度異常（Speed Anomalies）。

據聞三井商船以27.1kn的速度駛離波斯灣。（截取自社群平台）

