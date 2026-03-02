中東風暴第一排？亞洲「這國」2千億出口命脈站上斷層線

韓國國防部長2月8日在沙烏地阿拉伯利雅德舉行的兩年一度世界防務展（WDS）參觀南韓防務承包商攤位。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕近年，韓國高喊「中東繁榮」，將其視為2026年全球擴張戰略的核心支柱，但隨著美伊衝突升級，每年高達64.5億美元（約新台幣2036億元）的出口價值，正面臨區域物流崩潰的風險。對韓國而言，這不僅是外交與能源問題，更是一場關乎創投生態系韌性的壓力測試。

韓媒指出，韓國科技企業高度集中於阿聯和沙烏地阿拉伯，這2國佔韓國中、小企業在該地區出口總額的53%以上。荷姆茲海峽是全球20%的油氣運輸通道，倘若關閉有可能癱瘓韓國五金、美容科技和醫療器材的實體運輸。

請繼續往下閱讀...

2026年3月1日，韓國中小企業暨新創事業部（Ministry of SMEs and Startups, MSS）正式啟動緊急應變機制。此前一天，以美兩國展開先制打擊，導致中東局勢急遽升溫，傳MSS已在全國15個出口支援中心建立專屬災損通報系統，協助受波及的中小企業與新創公司。

目前數據顯示，韓國共有1萬3956家中、小企業活躍於中東市場，占全國出口型新創企業超過14%。隨著荷姆茲海峽恐被封鎖，MSS將政策焦點放在「流動性防線」上，包括加速撥付緊急經營安定基金，並將國際運輸補助券上限提高至6000萬韓元（約新台幣近130萬元）。

韓國第一副部長盧容碩預計於3月3日召開高層專案小組會議，成員包括韓國中小企業中央會（KBIZ）與主要金融機構代表。會議重點在於評估各類產品與區域貿易路線的具體衝擊，尤其是在名為「史詩怒火」（Operation Epic Fury）的軍事行動持續推進之際。

韓媒指出，韓國科技產業對阿聯與沙烏地阿拉伯的高度集中，這2國合計占韓國在中東地區中小企業出口總量的53.5%。其中，阿聯約34.1%、沙烏地阿拉伯約19.4%，這使得這些市場最容易受到區域不穩定的影響。

儘管韓國對伊朗與以色列的直接出口曝險僅分別占0.1%與0.3%，但真正的風險來自「衝突外溢效應」。隨著航運費率飆升、杜拜等物流樞紐出現航班取消，創投圈已開始重新評估「K-Middle East」的成長敘事。政府「全球擴張」的政策雄心，正與實體貿易執行之間出現落差。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法