美伊開戰黃金飆逾2%，最新目標價出爐。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國和以色列對伊朗發動重大攻擊，導致伊朗最高領袖哈米尼身亡，投資者紛紛湧入避險資產，黃金大反攻，每盎司一度觸及5393.34美元，大漲逾115美元或2%，分析師表示，美伊戰事強化了黃金強勁的基本面看漲理由，預估到今年年底，金價可能會向6000美元邁進。

黃金現貨週一開高走高，一度來到5393.34美元，漲115.44美元或2.18%，截至台北時間9點52分，報5331.38美元，漲53.48美元或1.01%。

外媒報導，市場對中東地區前所未有的局勢升級作出反應，伊朗最具權勢人物的身亡引發了人們對更廣泛地區衝突。

這次地緣政治衝擊引發了市場典型的避險行為，股市下跌，原油飆升，強化了黃金作為價值儲存工具的需求。

Pepperstone高級研究策略師Michael Brown表示，要衡量這一走勢的幅度顯然相當困難，不過5400美元及1月下旬創下的5595美元歷史高位，是上漲方向需要關注的關鍵水平。

本週末的事態發展確實強化了黃金強勁的基本面看漲理由，在這個日益不確定的世界中，黃金將繼續受益於避險資金流入，大量的散戶和央行儲備需求也將提供支撐。

Brown還認為，到今年年底，金價可能會向6000美元邁進。

今年以來，黃金已上漲近25%，受到地緣政治風險、央行購買以及聯準會降息預期的支撐。

在其他貴金屬方面，白銀價格上漲1.3%至95.15美，而鉑金上漲0.3%至2396.11美元。

