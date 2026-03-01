荷姆茲海峽關閉...布蘭特原油大漲10％至每桶80美元

美國和以色列2月28日對伊朗發動空襲，石油交易商表示，布蘭特原油場外交易（OTC）價格週日上漲10%，至每桶約80美元。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《路透》報導，石油交易商表示，布蘭特原油場外交易（OTC）價格週日上漲10%，至每桶約80美元。分析師預測，在美國和以色列對伊朗發動空襲，將中東拖入「新一輪戰爭」後，油價可能會攀升至每桶100美元。

ICIS能源與煉油主管帕爾馬爾（Ajay Parmar）表示：「雖然軍事打擊本身對油價有利，但關鍵因素是荷姆茲海峽的關閉。」

貿易消息人士稱，在德黑蘭警告船隻不要通過荷姆茲海峽後，大多數油輪的船東、大型石油公司和貿易公司已暫停透過荷姆茲海峽運輸原油、燃料和液化天然氣。全球約20%的石油運輸都經由荷姆茲海峽。

帕爾馬表示：「我們預計（這個週末之後）油價將更接近每桶100美元，如果荷姆茲海峽關閉的時間延長，油價甚至可能超過這個水準。」

加拿大皇家銀行（RBC）分析師克羅夫特（Helima Croft）表示，中東領導人已警告美國，對伊朗發動戰爭可能導致油價飆升至每桶100美元以上。巴克萊銀行分析師也表示，油價可能達到每桶100美元。

石油輸出國家組織（OPEC）和其他產油國（OPEC+）週日同意從4月起將日產量提高20.6萬桶，這個增幅不大，僅佔全球需求的不到0.2%。

雷斯塔（Rystad）能源經濟學家萊昂（Jorge Leon ）表示，雖然可以使用一些替代基礎設施繞過荷姆茲海峽，但即使將部分原油輸送至沙烏地阿拉伯的東西輸油管和阿布達比輸油管，荷姆茲海峽的關閉仍將導致美日石油供應淨減少800萬至1000萬桶。

