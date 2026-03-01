自由電子報
大樂透頭獎摃龜 春節大紅包開出10組

2026/03/01 22:00

今晚大樂透頭獎摃龜，春節大紅包開出10組。（記者鄭琪芳攝）今晚大樂透頭獎摃龜，春節大紅包開出10組。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今晚（1日）開獎的大樂透，頭獎摃龜，下期（2日）大樂透頭獎保證1億元。大樂透春節大紅包則開出10組，總中獎注數12注，其中8組為單注中獎、各得100萬元，2組為2注均分、各得50萬元；春節小紅包開出26組，總中獎注數26注，2皆為單注中獎、各得獎金10萬元。

台彩表示，春節加碼活動截至本期為止，累積開出春節大紅包組數為426組、剩餘54組，累積開出春節小紅包組數為683組、剩餘117組，下期（2日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

根據今晚開獎結果，本期大樂透中獎號碼「04、07、34、40、44、49」，特別號「37」。大樂透春節大紅包中獎號碼「04、14、17、18、20、25、33、35、36」；春節小紅包獎號「40」。

另外，本期今彩539中獎號碼「02、08、15、29、31」；39樂合彩中獎號碼「02、08、15、29、31」；49樂合彩中獎號碼「04、07、34、40、44、49」。本期3星彩中獎號碼「885」；4星彩中獎號碼「3252」。

