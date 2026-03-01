伊朗戰爭衝擊大 分析師：投資人湧入美債等防禦型資產避險

美國和以色列2月28日對伊朗發動空襲，中東緊張局勢升高，分析師指出，隨著3月2日全球股市恢復交易，投資人將掀起一波避險浪潮，若戰事延長，將提升美債、美元、瑞郎和黃金等避險資產與防禦型股票的需求。（歐新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國和以色列2月28日對伊朗發動空襲，中東緊張局勢升高，分析師指出，隨著3月2日全球股市恢復交易，投資人將掀起一波避險浪潮，若戰事延長，將提升美債、美元、瑞郎和黃金等避險資產與防禦型股票的需求。

法國外貿銀行（Natixis）美國利率策略主管布里格斯（John Briggs）表示，交易員將採取「先避險，後問問題」的策略，因「（美以的）襲擊和伊朗的報復規模遠超市場預期」。

凱投宏觀（Capital Economics）首席新興市場經濟學家傑克森（William Jackson）表示，若伊朗戰爭拖長，將影響石油供應，使油價漲至每桶約100美元，可能導致全球通膨上升0.6至0.7個百分點，進而衝擊股市。

法國巴黎銀行財富管理首席投資策略師坎波（Stephan Kemper）表示，「我預期股市將大幅下跌，因為這將抑制市場情緒」；他說，主要的下行風險來自石油，「若油價維持在高檔，可能會影響經濟成長前景和通膨數據，最終使美國聯準會（Fed）更難降息。這可能會阻礙我們近期在週期性股票市場看到的上漲勢頭」。

全球股市已因美國總統川普的關稅和劇烈的科技股賣壓而增加波動，伊朗戰爭可能加劇這個波動，芝加哥選擇權交易所市場波動率指數（VIX）今年以來已上漲三分之一。伊朗戰爭也將增加市場對美債的需求，美債殖利率過去幾週一直呈現跌勢，外匯市場也難以倖免。

澳洲聯邦銀行（CBA）分析師表示，去年6月美國對伊朗核子設施發動空襲時，美元指數下跌約1%，但這個跌勢是短暫的，在3或4個交易日後就恢復漲勢。這些分析師說：「如果這場衝突拖長，干擾石油供應，我們預期美元對日圓和瑞郎以外的多數貨幣將升值。」

Integrity資產管理公司投資組合經理吉伯特（Joe Gilbert）表示：「能源股、金屬股、房地產和公用事業股等較為傳統的防禦型股票將帶頭上漲，而由於對國防產品的需求增加，國防股也將受到追捧。非必需消費品類股將因油價上漲而走低，這將對航空公司和零售商造成衝擊。」

唯一的例外可能是比特幣，它已不再被視為是避險資產。近期比特幣的波動劇烈，在2個月內已蒸發逾四分之一市值。

