哈米尼刺殺案細節一旦曝光 必將令人震驚 外媒曝以國掌握遺體照片 難以置信

伊朗最高領袖哈米尼刺殺案的細節一旦曝光，必將令人震驚。此次美以聯合攻擊行動，成功展現欺瞞行動、威力巨大的密集情報收集，以及行動的精準性和協調性。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗最高領袖哈米尼在美國與以色列聯手飛彈攻擊下喪生，以色列媒體耶路撒冷郵報（The Jerusalem Post）爆料，哈米尼刺殺案的細節一旦曝光，必將令人震驚。此次美以聯合攻擊行動，成功展現了欺瞞行動、威力巨大的密集情報收集，以及行動的精準性和協調性，這一切都令人難以置信。

當哈米尼被以色列除掉的真相大白時，世人定會瞠目結舌。欺騙、精準的情報、高超的執行技巧、以及極富創意的手段。以色列竟然掌握哈米尼的遺體照片，簡直令人難以置信。這能讓那些仍在位的伊朗高層認清情勢，並且明白他們所處的困境。

請繼續往下閱讀...

回顧以色列從孤軍奮戰，變成昨日的伊朗孤軍奮戰，僅僅花了兩年多時間。2023年10月7日，以色列在「火環」（ring of fire）的包圍下，在伊朗精心策劃的「滅絕計畫」邊緣，為生存而戰。以色列遭受了歷史上最沉重的打擊。儘管開局極其殘酷，最終取得了勝利。現在戰略形勢發生了逆轉。伊朗反倒被「火環」包圍，其最高領袖政權正為最後的掙扎而戰，伊朗被打了個措手不及。

2月28日發生的事情，以及未來幾天將要發生的事情的大部分細節，只有在將來才會公佈。只有到那時，大眾才能真正了解以色列情報的精準程度，以及在一個距離以色列數千公里的國家中，他們所擁有的幾乎難以想像的情報優勢。

欺騙行動、在伊朗首都再次展現其威力的密集情報收集、行動的精準性和協調性，這一切都令人難以置信。以色列展現出的能力、精準度、與美國前所未有的協調配合，看到世界上最強大的國家領導對伊朗的軍事行動。

以色列每位飛行員每天要執行三架次飛行任務，這意味著前24小時中大約有20小時都花在往返伊朗的飛行上。原因很簡單：力求將12天的任務壓縮到三天，盡可能打擊伊朗的飛彈發射能力，以避免攔截彈短缺，並在川普感到疲憊並開始發出任務結束的信號之前盡可能多地完成任務。時間緊迫，工作量大。

昨天以色列和美國的攻擊主要集中在三個目標上：

1. 盡可能除掉軍事和政治領導人，尤其是哈米尼和伊朗伊斯蘭革命衛隊高級將領。

2. 盡可能多地除掉軍事和政治領導人，尤其是伊朗伊斯蘭革命衛隊高級將領。

3. 盡可能多地摧毀導彈、發射裝置、發射隧道和發射設施；通過摧毀伊朗的攔截和雷達能力以及指揮控制系統，重新開放以色列和美國空軍飛機飛往德黑蘭的安全通道。

可以說，這三個目標基本上已經實現。這次美以聯合行動史無前例。與美國人所展現的實力相比，以色列的空軍相當出色。在情報方面，如果沒有以色列，美國人根本不可能有那些成就。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法