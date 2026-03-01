Costco 4種省錢好物、4種不值得回購商品 有效降低家庭開支

Costco以價格實惠著稱，但並非所有大宗商品都能真正划算。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕Costco以價格實惠著稱，但並非所有大宗商品都能真正划算。有些商品長期來看確實能降低家庭開支，而有些商品乍看之下很划算，但一旦考慮到保質期、儲存限制或單價等因素，實際價格就會大打折扣。

美媒《商業內幕》的一項對比研究發現，在調整包裝尺寸後，裝滿Costco Kirkland Signature系列商品的購物車比購買全國性品牌商品便宜約37%，這凸顯選擇合適的商品類別可以節省多少費用。

並非所有大量購買都能帶來相同的收益，尤其是在新鮮度和家庭習慣等因素影響下。以下是四款Costco不值得回購的商品，以及4款最值得購買的商品。

4種商品不值得回購

1. 散裝新鮮酪梨

價格： 9.07美元（6個裝）

大量購買酪梨可能有風險。消費者經常反映，即使購買時感覺很結實，打開包裝後也會發現有碰傷或成熟度不均的酪梨。由於同一袋酪梨的成熟度可能差異很大，幾個壞酪梨可能會造成金錢損失或退貨的麻煩。

2. 樂事洋芋片，切達起司酸奶油味（27盎司），價格：約6至8美元

超大包裝的薯片並不總是真的省錢。每盎司的價格通常與超市小包裝洋芋片的促銷價相差無幾。而且，調味薯片一旦開封，很快就會變質，濃鬱的調味料也會隨著時間而失去風味。對許多家庭來說，大包裝反而會增加浪費的風險。

3. Kirkland Signature Favorites 什錦糖果（90盎司），價格： 27.23美元

散裝糖果通常最適合假日或聚會等短期需求。除此之外，其高昂的前期成本可能難以令人信服。一旦開封，反覆接觸空氣會降低糖果的新鮮度，如果慢慢食用，也會降低其整體價值。

4. 預切水果，價格：13.61美元

預切水果雖然方便，但性價比不高。即使品質相近，預切水果的每磅價格通常也比整顆水果高得多。切開後，水果更容易腐爛，縮短保存期限，增加浪費。對於在家中有足夠時間準備水果的消費者來說，同樣的預算，購買整顆水果通常更划算。

4款值得下次購物時選購的商品：

1. 烤雞，價格：4.99美元至6美元

Costco的烤雞一直是最值得信賴的超值商品之一。它通常比超市裡的即食雞便宜，而且往往比生整雞的單價更低。由於烤雞已經完全煮熟，而且個頭夠大，可以做多頓飯，因此非常適合用來做湯、沙拉、三明治和簡單的晚餐。對於既注重便利又不想花冤枉錢的消費者來說，這絕對是物超所值的大量購買之選。

2. Kirkland Signature 抗過敏片，價格：5.66美元

對於經常服用抗過敏藥物的家庭來說，Costco的自有品牌產品能提供長期的節省。大瓶裝的同類產品比小包裝的品牌藥單價低得多，對於經常用藥的人來說，這筆節省尤其可觀。Costco自有品牌的抗過敏藥物單價比其他知名品牌便宜高達89%。

3. Bounty高級廚房紙巾，雙層，103張，12捲裝，價格：32.99美元

對於經常使用紙巾的家庭來說，大量購買紙巾可能更划算。Costco的Bounty大包裝通常比超市或大型零售商出售的小包裝紙巾單價更低。對於每週都要用掉紙巾的家庭來說，這種大包裝選擇既能減少重複購買，又能保證紙巾的品質。

4. Costco加油站，價格：每加侖2.00美元至4.90美元

對於經常加油的駕駛者來說，在Costco加油是一個切實可行的省錢方案。 Costco的油價通常比附近的加油站更低，即使每加侖節省的金額不多，一年下來也能省下不少錢。 Costco的油價通常比同等規模的當地加油站每加侖便宜5到25美分，對於通勤族和駕駛習慣固定的家庭來說，這可以節省不少開支。

