專家：伊朗戰爭拖長將推升油氣價格 中國恐成最大輸家

美國和以色列2月28日對伊朗發動攻擊，分析師警告，若這場戰事拖長，可能導致中東石油和天然氣供應受阻與價格飆升，中國將成為最大輸家。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國和以色列2月28日對伊朗發動攻擊，由於伊朗是石油輸出國家組織（OPEC）第四大產油國，加上伊朗控制中東能源輸出的重要水道荷姆茲海峽，分析師警告，若這場戰事拖長，可能導致中東石油和天然氣供應受阻與價格飆升，中國將成為最大輸家，而在最糟的情況下，全球經濟恐陷入衰退。

伊朗每日生產約330萬桶石油，約占全球產量的3%，儘管看似不高，但伊朗因為控制荷姆茲海峽，對全球能源供應具極大的影響力。目前，每日約有2000萬桶石油要經過荷姆茲海峽輸出，約占全球產量的20%，主要來自沙烏地阿拉伯和伊拉克等產油大國；每日也有約20%的液化天然氣要經過荷姆茲海峽輸出，主要來自卡達。

在這場戰事爆發後，伊朗媒體指出，荷姆茲海峽「實際上已經封閉」，越來越多運送石油和天然氣的油輪已避開這個水道，停留在伊朗外海。

擔任美國前總統小布希能源顧問的麥克納利（Robert McNally）表示，交易商低估了伊朗揚言要報復美國攻擊，對全球能源市場產生的威脅，能源期貨市場週日恢復交易後，油價可能每桶上漲5美元至7美元。

儘管石油產能過剩的疑慮揮之不去，但因市場擔憂美國會攻擊伊朗，今年以來油價已飆漲19%，2月27日布蘭特原油期貨價格來到每桶72.48美元，西德州中級原油期貨價格則來到每桶67.02美元。

中東戰雲密布引發的石油和天然氣供應疑慮，對亞洲國家造成最大衝擊，中國將成為最大輸家。 每日經過荷姆茲海峽輸出的近2000萬桶石油中，有四分之三流向中國、印度、日本和南韓，其中，中國就占一半。卡達逾五分之四的液化天然氣賣給亞洲國家，中國就占卡達約三分之一的出口。

麥克納利警告：「若荷姆茲海峽封閉的時間拖長，油價最終可能漲破每桶100美元，全球經濟恐陷入衰退。」

針對石油供應中斷可能引發的油價飆漲問題，OPEC和俄羅斯等產油國（OPEC+）可能宣布每日增產13.7萬桶石油。不過，美國能源部官員表示，美國不考慮從4.15億桶的戰略儲油中釋出部分儲油來壓低油價，認為因攻打伊朗而引發的油價飆漲可能只是短暫現象。

