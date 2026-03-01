油價恐升破100美元 專家說要看「這個關鍵因素」

中東地區的緊張局勢，隨著通過關鍵的荷姆斯海峽的油輪流量出現中斷，分析家表示，未來油價恐升破100美元。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國和以色列對伊朗發動新一輪攻擊，加劇中東地區的緊張局勢，隨著通過關鍵的荷姆茲海峽的油輪流量出現中斷，未來航道是否恢復通暢將是關鍵因素。分析家表示，油價恐升破100美元。

加拿大皇家銀行（RBC）策略師Helima Croft表示:「如果這場衝突持續下去，以及如果伊斯蘭革命衛隊（IRGC）採取利用川普總統經濟痛點為基礎的生存策略，油價很可能會大幅上漲。」

伊朗已經襲擊海灣國家地區的美國基地，並打擊知名機場、港口和地標性建築，報復風險增高。

荷姆茲海峽咽喉要道承載著全球約20%的石油供應。通過該水道的油輪交通已經大幅減少，加劇了對供應中斷的擔憂。Croft警告稱，即使沒有正式關閉，伊斯蘭革命衛隊仍擁有有效中斷流量的工具。

Croft表示:「據我們了解，地區領導人警告美伊再次對抗存在蔓延風險，並指出油價升破每桶100美元是一個明確且現實的危險。」

美國智庫研究與歐佩克數據也顯示，若伊朗對海灣地區其他國家石油設施發動攻擊，擾亂該地區每天約1800萬桶原油的大部分供應，國際油價可能出現歷史性飆升，漲至每桶130美元以上。

瑞銀石油分析師喬許西佛斯汀（Josh Silverstein）表示，更高的原油價格最終可能刺激非OPEC的額外供應，但他警告稱這些產量需要時間才能實現。

國際油價預料週一將直接漲上每桶80美元價位，但是後續是否會持續維持在高點，將必須觀察波斯灣地區能源設施的受損狀況，以及荷姆茲海峽航道是否能恢復暢通。

