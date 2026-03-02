死亡前2年變更保單要保人 遺贈稅申報看過來

財政部南區國稅局表示，死亡前2年內變更保單要保人，應注意申報遺產稅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部南區國稅局表示，民眾購買保險後變更保單要保人，形同原要保人將保單價值無償移轉予他人，應依規定辦理贈與稅申報；如果原要保人在變更要保人後2年內死亡，該保單價值將視為遺產，繼承人須將保單以繼承日的價值準備金，併入原要保人遺產總額申報課稅。

南區國稅局說明，根據「保險法」規定，要保人為申請訂立保險契約及依約交付保險費之人，享有隨時終止契約及取得解約金或保單價值準備金的權利。因此，一旦保單原要保人變更為他人時，附隨於要保人保險契約的權益，將隨同移轉而成立贈與行為，原要保人應依「遺贈稅法」規定申報贈與稅。

另外，如果原要保人於變更保單要保人後2年內不幸死亡，如果變更後的要保人為原要保人的配偶、依「民法」規定的各順序繼承人（如子女、孫子女、兄弟姐妹）及其配偶，則該保單屬死亡前2年內贈與的財產，應依「遺贈稅法」第15條規定，以繼承日的保單價值準備金併入遺產總額課徵遺產稅。

舉例說明，甲君於兒子出生時購買數張以本人為要保人、兒子為被保險人的人壽保險契約，甲君於2024年6月將保單要保人變更為配偶乙君，截至變更日的保單價值準備金1000萬元，因該等保單要保人之變更，屬配偶相互贈與不計入贈與總額。不過，甲君不幸於2025年11月過世，該保單贈與在甲君死亡前2年內，應依「遺贈稅法」第15條規定，以死亡時的時價，也就是繼承日的保單價值準備金1100萬元，計入甲君的遺產總額報繳遺產稅。

南區國稅局提醒，保險契約變更要保人，應留意「遺贈稅法」相關規定，原要保人若未依規定申報贈與稅或涉有死亡前2年內贈與應併入遺產課稅者，在未經檢舉、未經稽徵機關進行調查前自動補申報，可依「稅捐稽徵法」第48條之1規定，加計利息免予處罰。

