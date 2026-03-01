邊緣AI導入軍工 研華火熱佈局新一代系統

研華目前於邊緣AI的布局涵蓋自主移動機器人、機器人控制器、視覺感測整合與即時AI推論平台，技術架構與無人機與國防自主系統高度相通。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕中東戰火引發地緣政治升溫，無人載具與自主系統成為軍事部署核心，法人看好具備工業級穩定度與邊緣AI技術基礎的廠商，正成為軍工供應鏈中的關鍵角色。其中，工業電腦大廠研華（2395）研華深耕智慧物聯網（AIoT）與邊緣運算領域，正強化對快速成長的機器人市場布局，透過可無縫整合、具擴充性的視覺系統解決方案，支援新一代邊緣AI系統發展。

研華目前於邊緣AI的布局涵蓋自主移動機器人（AMR）、機器人控制器、視覺感測整合與即時AI推論平台，技術架構與無人機與國防自主系統高度相通。管理層表示，無論是飛行控制模組所需的即時影像處理、環境感測融合，或任務決策所需的低延遲運算能力，皆仰賴穩定且可長時間運作的邊緣AI平台支撐。

請繼續往下閱讀...

研華本月於東北亞市場展示的新一代邊緣AI平台，整合高效能GPU運算與即時資料同步技術，可支援數位分身（Digital Twin）模擬與實體系統同步運作，強化複雜場域下的自主決策與動態調整能力。此類技術除應用於智慧製造與自動化場景外，也可延伸至無人載具、戰術機器人及指揮監控系統等高可靠度應用場域。

公司指出，藉由持續與輝達（NVIDIA）、高通（Qualcomm）、英特爾（Intel）及瑞芯微（Rockchip）等晶片平台深度合作，公司高度掌握各系統生態所需的驅動與核心技術需求，並與多家影像模組廠商共同提供可量產、預先驗證（Pre-validated）的高速多媒體串列連接技術（GMSL）驅動方案，協助客戶縮短開發時間，部分產品毛利率遠高於合併平均值。

以現階段來看，研華系列控制器支援多款已驗證的第二代、第三代GMSL攝影機，涵蓋2D、立體（Stereo）與3D影像需求，合作夥伴包括欣普羅（6560）、宜鼎（5289）、歐特明（2256）、德國巴斯勒（Basler）與相關美國企業等。研華提供設計導入（Design-in）服務，協助新攝影機與驗證系統單晶片（SoC）平台整合、感測器最佳化選型、影像品質調校及客製化驅動開發，加速機器人視覺系統量產落地。

值得注意的是，研華台灣製造中心已取得航太與國防產業品質管理標準AS9100認證，象徵其製造流程、可追溯性與品質控管已達國際航太級規範。法人認為，該認證有助於公司正式躋身國際航太與國防供應鏈體系，為後續相關應用拓展奠定基礎。集團於台灣、日本均設有製造據點，強化穩定供貨能力，符合國防與高風險應用市場對「不中斷供應」與「高可靠度」的要求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法