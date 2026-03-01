忽視這4項汽車支出 每年多花數萬元冤枉錢 專家全說了

汽車會透過汽油、保險，以及保養和維修等費用讓人們花費更多。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕新汽車一旦被買走，就開始貶值。通常情況下，汽車會透過汽油、保險，以及保養和維修等費用讓人們花費更多。然而，許多人每年都在不需要、或完全可以避免的情況下，浪費了汽車上數百美元（台幣數萬元）的冤枉錢。

GOBankingRates採訪一位機械技師和一位汽車專家，了解人們每年在汽車維修上浪費數百美元的四種常見方式，而只要提前準備，這些錢通常可以省下。

1. 忽視常規性的調整保養

Way.com的汽車專家拉爾夫·羅伯特表示，缺乏定期保養，不加檢查就開車，弊大於利。定期保養每年花費大約600到800美元。忽視定期保養，會導致車輛磨損，甚至出現部分或完全故障。通過定期保養，技師可以及時發現問題並進行修復。

德國汽車修理廠German Car Depot的老闆艾倫·蓋爾芬德說：「這些小修小補通常每月只需花費46到66美元，具體費用取決於車輛的年份、品牌、型號和使用情況」；「這相對來說很便宜，但有些車主忽略了定期保養。如果因為疏忽而導致發動機主要部件損壞，那麼錯過這些例行保養或更換機油可能會造成高達3000美元的損失。」

蓋爾芬德補充道：「長期疏於保養會導致引擎積碳等問題」；「要避免此類損害，請嚴格按照車輛保養計劃進行保養，並使用優質機油及時更換機油濾清器。這些措施有助於延長引擎壽命並提升性能。」

2. 未檢查輪胎氣壓

羅伯特表示，檢查胎壓、及時充電或加油都是一些小事，但它們加起來卻能使車輛發揮最佳性能。密切關注發動機故障燈或胎壓過低等警告信息，可以確保您的愛車始終保持最佳狀態。

忽視諸如輪胎氣壓不足之類的簡單問題，會導致煞車碟盤、煞車片和懸吊系統磨損加劇。變速箱和輪胎的負荷也會增加，從而導致油耗增加。

3. 找非專業技工維修

蓋爾芬德稱，對於駕駛豪華車或進口車的人來說，使用非專業技工或售後配件可能會造成巨大的金錢浪費。他表示，「你可能認為這樣可以省錢，但不正確的維修實際上會因為加速磨損而導致後續維修費用高達2000美元」。

「選擇非專業維修人員可能會導致工作品質低劣，或使用不符合標準的通用零件」，蓋爾芬德解釋。

4. 忽略與駕駛員相關的罰款支出

羅伯特指出，美國各州對無保險駕駛的罰款金額不同，從100美元到5000美元不等。有些州甚至會吊銷你的駕照，你還可能被判緩刑或社區服務。

羅伯特補充說，駕駛懸掛過期車牌或貼紙的車輛將被處以40至500美元甚至更高的罰款。你的車還可能被扣押，而從扣押場取回車輛又需要花費更多錢。注意這些細項可幫助省下無意的開銷。

