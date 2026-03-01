南韓股市觸頂？Kospi漲破6300點 外資卻同步拋售獲利了結

儘管南韓綜合指數在2月26日收盤突破6300點，創下6307.27點的史上最高紀錄，但外資卻在「多頭行情」如火如荼之際，開始拋售南韓股票，而且集中拋售半導體股，引發市場擔憂「股市是否已經觸頂」，也導致南韓綜合指數2月27日收盤下跌1%。（美聯社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕南韓《中央日報》報導， 儘管南韓綜合指數（Kospi）在2月26日收盤突破6300點，創下6307.27點的史上最高紀錄，但外資卻在「多頭行情」如火如荼之際，開始拋售南韓股票，而且集中拋售半導體股，引發市場擔憂「股市是否已經觸頂」，也導致南韓綜合指數2月27日收盤下跌1%。

外資一直被視為左右南韓綜合指數後續能否更上一層樓的核心變數。南韓交易所表示，南韓綜合指數2月26日大漲3.7%，最終收在6,307.27點，創下史上最高紀錄，主要因為美國AI晶片大廠輝達業績亮眼，南韓半導體「雙雄」三星電子與SK海力士股價雙雙飆升逾7%，成為牽引指數上攻的主引擎。三星電子的市值更剛好越過1兆美元（新台幣31.25兆元），成為首家市值突破1兆美元的韓企，全球排名第13。

請繼續往下閱讀...

不過，在南韓綜合指數高歌猛進之際，外資卻已悄悄抽身，自2月13日起，外資已連續7個交易日開啟「淨賣出」模式。光2月26日這天，外資淨賣出額便達2.1077兆韓元（新台幣457.37億元），散戶（淨買超6588億韓元，新台幣142.96億元）與機構投資人（淨買超1.2451兆韓元，新台幣270.19億元）則合力接盤，在資金對陣中托舉南韓綜合指數繼續上漲。

2月以來至2月26日，外資在南韓綜合指數累計淨賣出達13.402兆韓元（新台幣2908.23億元）。同期，散戶與機構投資人則分別維持了6.333兆韓元（新台幣1374.26億元）和4.805兆韓元（新台幣1042.69億元）的淨買超優勢。

外資拋售的利刃精準指向了半導體板塊——三星電子淨賣出逾10兆韓元（新台幣2170億元），SK海力士淨賣出逾5兆韓元（新台幣434億元）。 Kiwoom證券研究員韓智英（音譯）分析：「考慮到外資拋售高度集中於半導體與汽車領域，此舉凸顯為年初大幅領漲後的獲利了結」。

在漲勢如虹與外資離場交織的情況下，市場亦出現「指數是否已觸頂」的隱憂。不過，多數分析認為將其解讀為外資全面潰退尚言之過早。數據顯示，MSCI南韓上市指數基金（ETF）在美國上市後，今年1至2月累計吸引33億美元（新台幣1031.28億元）資金流入，幾乎是去年全年流入額18億美元（新台幣562.52億元）的近2倍。

若韓元匯率趨穩、全球風險偏好修復，外資回流空間仍存；反之，若美股進入調整期或地緣政治風險凸顯，拋售趨勢則可能進一步拉長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法