竹市議員楊玲宜送老公刮刮樂當生日禮物 中10萬元獎項

新竹市議員楊玲宜送外籍老公刮刮樂彩券當生日禮物，結果老公刮中10萬元獎項，開心分享這份喜悅。（照片取自楊玲宜粉專）

〔記者洪美秀／新竹報導〕生日禮物賺很大！台灣彩券每年春節期間都會推出各種刮刮樂，從2000元到500元及100元都有，刮刮樂彩券也常被用來當做公司行號尾牙或朋友聚餐抽獎或送禮的選項，新竹市議員楊玲宜今年也選擇刮刮樂彩券做為送給外籍老公的生日禮物，結果老公挑了1張500元面額的「鑽很大」刮刮樂後，幸運刮中10萬元獎項，讓她開心的說，今年送給老公的生日禮物真的賺很大，讓老公相當滿意又開心。

你有刮刮樂中獎想跟大家分享喜悅的經驗嗎？楊玲宜今天開心分享她今年送給老公的生日禮物，是2人走進竹市國華街與經國路一家彩券行後，原請老公挑2張刮刮樂彩券做為生日禮物，結果老公只選了1張500元面額的「鑽很大」刮刮樂彩券，回家後2人開心刮彩券，就在刮第4區時，刮出10萬元獎項，2人原本不敢相信，仔細對照後，發現真的中了10萬元獎項，開心的說這個生日禮物真的賺很大。

新竹市議員楊玲宜送外籍老公刮刮樂彩券當生日禮物，結果老公刮中10萬元獎項。（楊玲宜提供）

楊玲宜分享說，其實她不是有偏財運的人，過往買刮刮樂彩券，也幾乎沒有中過大獎，但她覺得老公頗幸運，再加上生日加持，果然好運大開，開心說今年送老公的生日禮物很有面子。

與老公結婚15年，2人在對方的生日時都會送對方小禮物，禮物形式不拘，重在心意，今年是第一次送刮刮樂彩券給老公當生日禮物，也成為難忘的生日體驗。

