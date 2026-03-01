挫在等！美以空襲引爆市場恐慌 台股開盤面臨補跌壓力

美以空襲引爆市場恐慌，台股開盤面臨補跌壓力！不過，投顧強調，非經濟利空屬於短期利空，最終會回到基本面、不用過度擔心。（資料照／記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕美國、以色列聯手空襲伊朗，台股在228休市後開市，將面臨補跌壓力。投顧機構表示，雖然上週台股指數創歷史新高點、收在3萬5579.34點，成交量為1.13兆元、也是史上最大量，不過，中東突然爆發戰火，這個突如其來的「黑天鵝事件」，引爆全球金融市場的恐慌情緒；但投顧強調，非經濟利空屬於短期利空，最終會回到基本面、不用過度擔心。

美國聯手以色列於2月28日正式對伊朗發動軍事行動，震撼全世界。投顧分析師表示，由於228 連假台股休市躲過第一波衝擊，但明天（2日）開盤恐面臨補跌壓力，空頭來襲，投資人要做好準備，大盤下跌是必然的；這是因為戰爭引爆的利空，短時間會造成市場緊張情緒蔓延與擴散，賣壓需要時間消化，包括市場獲利了結疑慮等。



台新投顧表示，由於台股在228連假之前，天天上演大漲行情，現在又遇到國際「黑天鵝事件」，中東國際情勢陷入危急，展望台股後市，仍要端視中東局勢，只要美國以色列的戰事沒有擴大惡化，股市還是會回到基本面，不用過度擔心、台股方向仍偏多。

永豐投顧指出，從財經角度來看，由於AI 仍是全球科技產業最強勁的長線趨勢，不論是在運算能力、模型訓練需求、HPC 硬體、先進製程到資料中心建置，整體需求曲線在可見的未來仍具備強烈成長動能；因此，若綜合「AI長線趨勢」與「近期關稅」、「利率」等因素，加上「國際股市個股的動態」，半導體設備與測試介面、記憶體、PCB、光通訊、散熱、電源等。

永豐投顧表示，指數看3萬3000點至3萬7000點。

