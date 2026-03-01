CoreWeave AI資本支出翻倍 緯創營運受惠添柴火

緯創新竹廠區同步供應兩大GPU陣營所需產能。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕AI雲端運算業者CoreWeave最新預估，2026年資本支出約在300億至350億美元，明顯超出2025年的148.9億美元，年增101.4%至135%，顯示AI算力需求持續擴張。隨著AI雲端建設週期延續，帶動高效能伺服器需求升溫，供應鏈可望同步受惠，其中，身為戴爾伺服器主要供應商之一的緯創（3231）看好首季營運優於去年第四季，且可望逐季走高。

緯創目前伺服器相關業務已占整體營收比重達七成，不包括集團關係企業緯穎（6669），緯創AI伺服器業務占整體伺服器比重已達95%，通用型伺服器約5%。管理層指出，即便2024年、2025年連續兩年AI伺服器業務呈現三位數成長、基期墊高，今年仍可望維持可觀成長幅度，營運表現並呈現逐季走高態勢，首季表現有機會優於去年第四季。

緯創認為，隨著ChatGPT、Copilot、Sora等生成式AI應用快速普及，市場對高效能AI伺服器需求持續攀升，不僅推動GPU升級與運算效能提升，也帶動網通規格、先進封裝與散熱技術演進。高效能AI伺服器所帶來的高熱密度，已加速資料中心從氣冷架構轉向液冷系統，連帶推升機櫃、機殼與整體系統規格，機櫃單價由過往百萬元等級，提升至動輒千萬元、甚至上億元水準，產品價值顯著提高。

客戶布局方面，緯創除了主要客戶輝達，也已切入超微AI GPU模組與基板供應鏈，新竹新廠50億元投資案正是為了因應所需產能，為其提供下游提供整合服務。供應鏈指出，超微體系的MI45系列伺服器預計於第四季逐步上量，主要供給微軟、Meta，現階段的訂單規模約落在12萬至15萬櫃，緯創作為主要供應商之一，後續營運可期。

產業人士提到，今年來自輝達的所有AI伺服器產品線，包括新舊HGX、GB200與GB300系列，全年出貨量可望由去年的約5萬櫃，提升至今年的7.5萬櫃；此外法人同步預估，GB300機櫃今年出貨將達5.5萬櫃，年增129%，並以微軟、Meta、甲骨文（Oracle）與戴爾拉貨最積極，緯創下半年在Vera Rubin加持之下，全年營收、獲利目標再創佳績。

