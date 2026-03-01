拿台灣巨額援助卻討好中國主子 這國總統貶損台灣被嚴批忘恩負義

台灣經濟援助尼加拉瓜不斷，尼國總統奧德嘉發表貶損台灣主權與形象的惡意言論後，中南美洲媒體批評奧德嘉忘恩負義。圖為2017年時任台灣總統蔡英文（左）與奧德嘉（中）在奧爾特加於尼加拉瓜馬那瓜舉行的就職典禮上交談。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕針對尼加拉瓜總統奧德嘉（Daniel Ortega）2月16日發表貶損台灣主權與形象的惡意言論後，不僅台灣外交部嚴正抗議，指奧德嘉在言論中使用被認為具有冒犯性的詞語提及台灣；中南美洲媒體也批評指出，奧德嘉對台灣的言論為了討好中國，台灣30多年來提供尼加拉瓜經濟援助，奧德嘉簡直是一個忘恩負義的機會主義者。

Centroamerica360報導，台灣外交部已對奧德嘉2月中旬發表的言論提出強烈抗議，這位尼加拉瓜獨裁者當時聲稱台灣人是中國人，並將台灣稱為垃圾。尼加拉瓜反對派成員和媒體，都譴責奧德嘉的言論。

台灣外交部遺憾地指出，奧德嘉在接受台灣支持尼加拉瓜社會經濟發展後，如今卻採取了與北京一致的立場。台灣也強調，中國從未統治過台灣島，這種情況構成台灣海峽的客觀現狀，並得到了國際社會的廣泛認可。

外媒指出，從2007年到2021年，也就是奧德嘉重新掌權期間， 台灣向尼加拉瓜捐贈價值超過2億美元的工程和資金，此外還提供了超過6億美元的貸款。光是在2020年， 台北就為尼加拉瓜提供2790萬美元，而尼加拉瓜從雙邊捐助者那裡獲得的援助為4680萬美元（台幣14.7兆元）。

獨立經濟學家恩里克·薩恩斯（Enrique Sáenz）表示，奧德嘉的聲明「不僅對一位長期合作者（台灣）表示蔑視，而且還無視了在多年孤立時期對維持公共財政至關重要的可核實數據」。

薩恩斯回憶說，在2018年抗議活動遭到暴力鎮壓後（據人權組織稱，造成300多人死亡），許多國家暫停了援助，而台灣則繼續提供財政支持。

奧德嘉對台灣的惡意言論，更激起了經濟學家、外交官以及參與國際合作人士的憤怒。尼加拉瓜知名反對派人士胡安·塞巴斯蒂安·查莫羅（ Juan Sebastián Chamorro）認為，奧德嘉對台灣的侮辱並非口誤，而是蓄意與北京結盟的行為，並稱奧德嘉對台灣人的言論「不體面」、「他這樣做是為了討好他的主子，他的新主子，中國人」；「奧德嘉一直忘恩負義……奧德嘉一直是個機會主義者」。

尼加拉瓜於2021年12月10日宣布與台灣斷絕外交關係，這是尼加拉瓜史上第二次與中華民國斷交，兩次相隔36年，而且都是在奧德嘉主政期間做成。

奧德嘉於1985年斷絕與台灣的關係並承認中國，但在1990年維奧萊塔·巴里奧斯·德·查莫羅上台後，尼加拉瓜重新與台灣建交。2021年12月，在與台灣建交14年後，奧德嘉再次與台灣斷交，重新與中華人民共和國建交。





