伊朗最高領袖哈米尼身亡！比特幣一度反彈至6.8萬美元

伊朗最高領袖哈米尼在美國與以色列發動的攻擊中身亡。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗政府週日（3月1日）證實，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已在美國與以色列發動的攻擊中身亡。消息傳出後，加密貨幣市場於週日亞洲早盤大幅反彈，全球市值最大的加密貨幣Bitcoin扭轉先前跌勢，一度重返6.8萬美元關卡。

綜合媒體報導，美國與以色列2月28日聯合對伊朗發動突襲，哈米尼住所遭轟炸後幾乎被夷為平地。

美國總統川普週日稍早透過社群平台Truth Social（Truth Social）宣布：「哈米尼已死。」伊朗政府隨後也發表聲明，證實哈米尼在美以聯合空襲中身亡，結束其長達37年的統治。

哈米尼身亡消息，刺激加密貨幣市場回升。其中，比特幣一度反彈至6.8萬美元水平，最高觸及6萬8124.97美元；以太幣也同步走揚，盤中最高觸及2046.12美元。

截至台北時間1日下午3點11分，比特幣價格暫報6萬7028.08美元，24小時內漲幅5.97%；以太幣價格暫報1997.92美元，漲幅8.34%。

