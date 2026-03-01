台積電美廠苦撐4年終於盈利 外媒曝賺錢並非真正目的 而是為了這原因

台積電在美國經過4年的「艱難」經營後，亞利桑那州工廠現已實現盈利。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電在美國的業務自2021年投產以來一直舉步維艱，經過4年的「艱難」經營後，亞利桑那州工廠現已實現盈利。外媒wccftech報導指出，台積電進軍美國市場並非僅出於政治動機；相反地，台積電意識到在當前地緣政治風險下，生產多元化已成為「必然之舉」。

美國《晶片與創新法案》（CHIPS Act）最初促使拜登政府轉向亞利桑那州，並制定初步的投資計畫。自2021年以來，台積電亞利桑那工廠四年累計虧損12.5億美元。然而，在台積電最新的財務報告中，亞利桑那工廠實現161.4億新台幣的利潤分成，扭虧為盈，結束了4年來的虧損局面。

請繼續往下閱讀...

台積電計畫大幅增加在美投資，根據官方披露，投資額將高達2500億美元（台幣7.84兆元）。目前，該公司計劃僅在亞利桑那州就建造多個晶片製造廠、先進封裝中心和研發設施，目標是在短短幾年內將尖端晶片生產流程推進到A16（1.6奈米）製程。

至於台積電如何在2025年實現盈利，很大程度上要歸功於去年其晶片生產線升級至4奈米製程，這使其能夠滿足超微AMD Ryzen處理器、輝達Blackwell以及其他客戶的訂單需求。

據報導，台積電位於亞利桑那州的Fab 21工廠（首批投產的工廠之一）的晶圓月產量為1萬至3萬片。由於亞利桑那州的「超級晶圓廠」（GigaFab）分多個階段建設，台積電計畫盡快升級產能，並在2027年初過渡到3奈米製程。然而，台積電在亞利桑那州的產能與台灣的產能相比仍相去甚遠。

台積電轉移到美國的步伐受到該地區製造難度的限制，獲利能力也受到勞動力和設備成本較高以及美國晶片供應鏈不成熟等因素的限制。

儘管有這些挑戰，台積電仍加倍致力於增強美國半導體產業的韌性，因為無晶圓廠製造商要求台積電確保在台灣局勢惡化時能夠降低地緣政治風險。

台積電位於日本熊本的工廠，以及位於德國德勒斯登的工廠也報告經營虧損，這凸顯要將生產從台灣轉移出去有多麼地困難。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法