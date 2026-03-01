房客變客戶！台肥新總經理陳右欣積極布局半導體特化領域

台肥新總座陳右欣積極布局半導體特化領域。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕化工股台肥 （1722） 新任總座陳右欣表示，台肥最主要的業務產品除肥料外，就是土地資產，今年按既定的資產活化進度推動外，更準備進一步將「房客變客戶」，她指出，今年將攜手半導體廠商，供應製程所需特用化學品，把房客變成客戶，強調「台肥絕不缺席AI商機」。

陳右欣指出，台肥去年全年光是不動產租金收入就約24億元。其中，南港C2開發案全年可貢獻租金收入近10億元（包括A棟租給漢來飯店、B棟辦公室目前近滿租、C棟出租給大無畏公司），C4預計2029年完工；至於新竹方面，台肥新竹D7街廓將興建二棟、合計4.7萬建坪的辦公室，預計2029年完工，由於竹科商辦租金持續上揚，已有外商半導體潛在客戶洽談，需求2萬坪，租金則超過每坪2000元。

她表示，竹科商辦大樓許多租客都是高科技業者，基於「房客與房東」的這一層關係，相較於同業能有更好的管道，未來將進一步努力把「房客變成客戶」，台肥今年將攜手半導體廠商共同研究製程所需的特用化學品，等有好消息將進一步公告。

針對長年因政府照顧農民凍漲政策，台肥去年光是肥料本業就虧損高達13億元，陳右欣也說，秉持著照顧農民的責任，肥料今年不會漲價，不過，台肥正在尋求管道將「農業廢棄物再利用」，這些廢棄物經過加工處理後，又可以變成肥料的原料之一，能夠有效降低成本，最快今年下半年啟動，更期待明年虧損可以縮減一半。

