美擬撤銷中國「最惠國待遇」 網友：川習會談判前先嗆聲

美國國際貿易委員會（USITC）啟動撤銷中國「永久正常貿易關係」調查。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國國際貿易委員會（USITC）日前宣布，將就撤銷中國「永久正常貿易關係（PNTR）」待遇對美國未來6年的經濟影響展開調查，此舉可能升高中國進口產品的關稅。消息一出，引發PTT網友熱議，有網友認為，美方此舉是在川習會談判前「先嗆聲」。

綜合媒體報導，2月26日USITC發聲明表示，「正進行一項新的事實調查，以檢視撤銷中國所有產品的『永久正常貿易關係』待遇，對美國未來6年的經濟、工業與產品採購的影響」；這項依據國會撥款法要求進行的調查，將於8月21日前公布報告。

報導指出，美國總統川普將於3月31日至4月2日前往中國進行國事訪問，與中國國家主席習近平舉行會談。USITC在川習會前啟動此項調查，引發PTT網友熱烈討論。有網友表示，「談判前先嗆聲 這就川普的老梗」、「會面前雙方又要開始擺籌碼了」、「原來可以單方面取消最惠國喔」、「美國短期根本不可能脫離中國產業鏈，漲價都是衰到美國人民」、「中國怕不怕關稅是取決於人民忍耐力」、「全球第二大經濟體，最惠國待遇侮辱誰啊」、「這是川普談判的藝術 中吹先別太緊張」等。

