打入冷宮?高股息ETF定期定額停扣潮起。

〔記者張慧雯／台北報導〕受到權值股領軍頻創新高，帶動台股ETF定期定額熱度，市值型ETF成散戶最愛，元大台灣50（0050）每月的定期定額金額突破80億元，反觀高股息ETF定期定額金額卻呈現月減，其中，光是國泰永續高股息（00878）單檔就衰退2.2億元。政大商學院副院長周冠男也強調，市值型ETF是最佳選擇，但還有人認為股價下跌時，高股息ETF派發的現金比較好，根本是錯誤觀念。

據投信投顧公會資料，雖然元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）1月定期定額金額微幅成長，不過若以整體來看，定期定額停扣潮起，00878月減2.2億元，全體高股息ETF的1月定期定額金額月減金額高達8000萬元。

法人分析，高股息ETF存股資金持續外移至市值型ETF，主要是0050分割後，資金轉向0050，同時，2025年績效38%與高股息ETF呈現巨幅差距下，持續吸引小資族、新手父母轉進；至於0056、00919還能維持成長，主要原因在於配息穩定度，0056作為台灣首檔高股息，長期累積帳上可分配收益，已成為真正有領息需求投資人的主要選擇。

周冠男也說，現在還有人認為股價下跌的時候，如果剛好有現金需求，高股息ETF會固定派發現金比較好，因為不用「被迫」賣掉下跌的市值型ETF。他解釋，各種證據已經顯示，高股息ETF在市場下跌的時候，並不會跌得比較少，而受益人拿到的高股息現金，是投信幫你把同樣下跌的高股息ETF資金池裡的現金還給你。

他坦言「請問到底差在哪裡？答案是完全沒有差別，自己賣，跟別人把你自己的錢還給你，是一模一樣的。」而且受益人仍然取得遠遠落後市值型ETF的報酬。他表示，投資理財就像查理·蒙格講的「只要我們自己保持理智就好，周圍世界的愚蠢反而會成為你的助力。」

