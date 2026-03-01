美以轟炸伊朗中東戰火延燒 桃機「今天6航班取消」

美國、以色列昨天（2月28日）對伊朗發動攻擊，伊朗隨後對海灣地區的美、以基地進行報復，中東航班中斷。（路透）

〔記者黃宜靜／台北報導〕美國、以色列昨天（2月28日）對伊朗發動攻擊，伊朗隨後對海灣地區的美、以基地進行報復，中東航班中斷；其中根據桃園機場航班公告顯示，共有6往返航班取消，阿提哈提、阿聯酋聯空表示，後續恢復航班時間還未定。

阿提哈提航空表示，昨天飛往阿布達比航班都是取消狀態，部分航班起飛後也轉回原目的地，今天下午2時前（台灣時間晚間6時前）飛往阿布達比航班均取消，由於目前戰爭局勢還不明朗，後續恢復航班時間還未定。

請繼續往下閱讀...

阿聯酋航空在官網公告，因多個區域空域關閉，已暫時停止所有往返杜拜的航班，建議所有旅客在前往機場前，先查詢航班狀態。受航班取消影響的旅客，請聯絡旅行社辦理改訂，若是直接向阿聯酋航空訂票的旅客，請與阿聯酋航空聯繫。對於因航班中斷而受到影響的旅客，深表歉意，「保障乘客與機組人員的安全始終是我們的首要任務。」

桃機公司表示，因中東情勢影響，桃園機場部分往返中東航班異動，昨天取消EK367、EY899等2航班；根據今天早上的桃園機場航班資訊顯示，今天共有6架次往返杜拜及阿布達比航班取消，包括阿聯酋航空往返杜拜4架次、阿提哈德航空（星宇航空共掛航班）往返阿布達比2架次。

華航表示，歐洲客運航班不受影響，部份貨運航班已調整替代航路，將持續關注情勢發展，即時調配航班時間及航路因應；長榮航空則表示，往返歐洲航班的航路並未經過伊朗領空，因此航班皆正常。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法