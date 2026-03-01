戰火與避險需求推升金價狂飆，法人看4大利多、易漲難跌。（圖擷取自黃金價格資訊站）

〔記者張慧雯／台北報導〕今年以來國際金價近期走勢劇烈震盪！歷經今年1月30日國際金價單日重挫11.39%的震撼後，中東戰火再起、國際金價狂飆，最新來到每盎司5278美元，期元大S&P黃金（00635U）研究團隊指出，4大因素支持金價易漲難跌，重挫都是加碼點，但投資人須嚴守操作紀律，善設停利停損點。

根據世界黃金協會的統計，去年全球黃金總需求逾5000噸，創下統計以來最高紀錄，顯示金價大漲的背後存在實體需求，待市場波動沉澱後，價格終將回歸供需表現。

期元大S&P黃金（00635U）研究團隊指出，目前市場情況下，對黃金價格來說有4大關鍵因素，第一，在美國債務持續擴大的情況下，全球央行去美元轉進黃金的動能不斷；第二，近年來地緣政治風波不斷，黃金的避險需求源源不絕；第三，市場預期聯準會今年仍有2碼降息空間；第四，相對於美國仍有望持續降息，主要國家降息循環已趨末端、甚至可望啟動升息，利率政策的差異加上財政赤字持續擴大的壓力下，投資人看壞美元後勢。

在這樣的利多環境下，投行紛紛看好黃金表現，元大投信也提醒，金價短線飆漲過後市場籌碼凌亂，清洗浮額的過程勢必造成價格波動大增，投資前要注意風險，提醒須嚴守操作紀律，善設停利停損點。

