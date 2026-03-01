羅伯特清崎：AI讓富人更富有

羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）認為，人工智慧（AI）讓「富人更富」。。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕知名理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）認為，人工智慧（AI）的快速發展，正在改變企業運作模式，甚至可能進一步擴大財富差距，讓「富人更富」。

羅伯特清崎週六（2月28日）在社群平台X發文指出，科技企業家杜錫（Jack Dorsey）近期裁撤旗下金融科技公司Block約4400名員工，而杜錫此次裁員並非因為公司財務困難。羅伯特清崎轉述杜錫說法，每位員工都曾為公司創造數百萬美元的價值，但AI已經能夠勝任原本由這些員工負責的工作，因此公司選擇以AI取代部分人力。

羅伯特清崎認為，這正體現了他長期倡導的「富爸爸思維」。他指出，如果一個人始終以「員工」的角度思考，只專注於保住工作，未來被AI取代的風險將大幅提高；相反地，若能以「企業家」的視角思考，主動運用並「雇用」AI，便能在技術變革中創造更大的財富機會，就像杜錫一樣。

羅伯特清崎發文一出，引發網友熱議，有網友表示「人工智慧不會取代你，但使用人工智慧的人會。」、「不久之後，世界將面臨嚴重的失業問題。許多人將沒有錢支付帳單或購買食物。」、「人工智慧並不會自動讓富人更富。它只會放大那些掌控資本、運算能力和分配管道的人的優勢。真正的問題在於，誰擁有這種槓桿作用。」、「人工智慧並不會讓你自動致富，它只會造成生產力不對稱。那些擁有分銷管道、客戶群、股權和資本的人，才能最終獲得收益。」等。

