伊朗哈米尼喪命，元大投顧董座胡睿涵估戰爭可速戰速決。（擷取自臉書）

〔記者張慧雯／台北報導〕美以代號「咆哮雄獅」（Operation Roaring Lion）的聯合軍事打擊行動，伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）也證實最高領袖哈米尼已殉難（martyrdom）。元大投顧董事長胡睿涵則建議，投資人可從短、中、長期三大情境多觀察後續發展，她也預估戰爭將會速戰速決。

胡睿涵分析，短期情境來看，荷姆茲海峽全球每天約1650萬桶原油的運輸（包含沙國、伊拉克、阿聯等國），如今荷姆茲海峽成戰區，全球原油供應將面臨極大威脅，通膨壓力瞬間反彈將衝擊全球經濟穩定，同時，伊朗目前約90%原油出口透過「影子船隊」流向中國，若供應中斷中國將面臨嚴重能源缺口。

請繼續往下閱讀...

從中期情境來看，伊朗內部可能出現騷亂，但亦可能激發極強的反美民族主義，使伊朗在軍事受挫後轉向更極端的防禦性核威懾，甚至正式退出NPT（核武禁擴條約）。

長期情境分析，若伊朗的盟友（如俄羅斯或周邊民兵組織）大規模介入，或美軍基地持續遭遇重大傷亡，美國可能被迫「重返中東」長期作戰，這將牽動亞太與東歐的軍事部署權力真空。

不過，胡睿涵認為，很高機率美國總統川普應不會讓這場戰爭拖太長，時間拖延容易出現油價漲、通膨升、緩降息、民調低等問題，若速戰速決對川普則是大大加分，甚至有機會讓民調回升，換言之「時間」是川普現在最核心關鍵因素。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法