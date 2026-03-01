美以空襲伊朗、新加坡富台指期貨下跌 法人看周一台股開低走高機率大

美以空襲伊朗、新加坡富台指期貨下跌1.1%，法人看周一台股開低走高機率大。（擷取玩股網）

〔記者張慧雯／台北報導〕正值二二八連假期間，美國與以色列聯手空襲伊朗，美國總統川普也發文直指「歷史上最邪惡的人之一」已死亡，就連伊朗官媒也證實最高領袖哈米尼「確認已遇害」。法人表示，二二八連假期間，新加坡富台指期貨約莫下跌1.1%，以台股上周四收盤指數計算，約有600點的「補跌空間」，預料台股周一開盤開低走高的機率大，無需過度憂慮，不少散戶則大喊「台積電大跌就進場」。

美國與以色列在2月28日聯合對伊朗發動空襲，伊朗也對中東多國的美軍設施發動報復反擊。不少投資人大驚「剛買了股價怎麼辦?」孰料，散戶才驚嚇不到一天，美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）等媒體報導，消息人士透露，以色列已證實哈米尼在美以聯合空襲中喪命，顯示戰事並不至於拖延太久。

台新投顧表示，地緣政治緊張卻也為塑化、航運及金價概念股帶來短線題材與運價飆漲的可能獲利空間。包括塑化上游的台化（1326）、台塑化（6505）；航運股中的長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615），以及金價概念股的佳龍（9955）、光洋科（1785）等都有機會短線受惠。

凱基投顧則推演三大情境，若伊朗態度轉趨柔軟、願意接受美方提出的核協議，衝突仍有降溫空間；若戰事迅速收束、甚至出現何梅尼政權終結，整體金融市場衝擊可能有限；最悲觀的狀況則是伊朗強硬反擊並封鎖荷姆茲海峽，導致戰線拉長、油價上衝至每桶100美元等級，屆時對總經與金融市場的外溢風險將難以估計。

法人也多認為，AI的長線多頭還在，對於攻擊的利空，影響的只是短線，大跌反而是進場機會。PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，台股在AI浪潮帶動下，大盤「馬不停蹄」飛躍3萬5千點大關之上，接下來輝達GTC 2026大會3月15日即將登場，市場預期輝達將發布首款使用1.6奈米製程的晶片，供應鏈也傳出將同步發表推理架構的LPU晶片；另外，世界行動通訊大會（MWC）也將在3月2日至5日在西班牙登場，市場將聚焦AI 化、雲端化與開放生態，以及目前加速發展的Agentic AI。

