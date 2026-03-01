雲林首座社宅「斗六好室」3/9起申請招租！ 全案96戶招租資訊曝光

雲林首座社宅「斗六好室」公告3/9將開放申請招租，共有96戶。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕國家住宅及都市更新中心（住都中心）在雲林斗六推出首座社會住宅「斗六好室」，3月9日起在縣府開始受理申請招租，共有96戶，一般戶租金依照房型、坪數及所得分級從6210元至17520元，中低收入戶租金4080元至10450元。縣府表示，招租申請至4月7日截止，預計6月30日公開抽籤。

「斗六好室」是縣內首座社會住宅，選址莊敬路與六合街，規劃該建築為地上10樓、地下2樓，鄰近台鐵斗六車站商圈、斗六籽公園、鎮南國小、雲林縣國民運動中心及成大醫院斗六分院，生活與醫療機能便利，2022年由前總統蔡英文主持動土開工典禮，如今住都中心也公布相關招租資訊。

請繼續往下閱讀...

住都中心指出，全案96戶對外招租，含68戶套房、22戶兩房及6戶三房空間，未附家具但有節能冷氣、熱水器，更依照房型設置瓦斯爐與廚具，另保留9戶提供地方政府規劃社福使用，也有店鋪、日照中心、社區空間及汽機車停車位。招租對象一般戶約60%，弱勢戶則40%。以一般戶依照家庭所得條件分級收費，套房至三房型，租金介於6210元至17520元，中低收入戶約4080元至10450元。

縣府建設處長廖政彥表示，近日住都中心公告招租資訊後，已有不少縣民詢問租屋辦法，住都中心3月9日起在縣府親民大廳受理民眾申請，直至4月7日，預計6月30日公開抽籤，9月1日起可入住，相關規定可參考住都中心官網。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法