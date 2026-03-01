台積電帶動菊陽町不動產上漲 熊本知事：地價曾高居日本第一

台積電（TSMC）前進熊本設廠後，帶動菊陽町城市發展，也讓當地不動產價格上漲。圖為JASM熊本一廠外觀。（記者陳鈺馥攝）

〔記者陳鈺馥／熊本專訪〕台積電（TSMC）前進熊本設廠後，帶動菊陽町城市發展，亦造成當地不動產上漲。熊本縣知事木村敬接受本報專訪表示，在日本，每年都會公布全國各地地價變動情況，該地區的地價上漲率，曾連續兩年位居第一或排名前段，現在情況仍然沒有改變。

台積電熊本廠區外目前仍有許多農田。（記者陳鈺馥攝）

官方資料顯示，2022年全日本地價漲幅最高地區為熊本縣菊陽町，2023年漲最多的，則輪到菊陽町隔壁的大津町，工業用地、商業用地及不動產價格均比過去成長。

菊陽町主要農業作物是紅蘿蔔，台積電熊本廠附近仍有農田。（記者陳鈺馥攝）

木村敬指出，宣布要興建TSMC工廠後，菊陽町地價確實有上漲，那邊原本是熊本縣內農地很多的地區。事實上，工業用地本來就已整備完成，隨著台積電的進駐，地價上漲主因是實際需求增加，因此工廠周邊的工業用地與商業用地有被大量購買。

木村敬談及，在日本，每年都會公布全國各地的地價變動情況，該地區的地價上漲率曾連續兩年位居全國第一，不然就是名列前茅，這種情況仍然沒有改變。

「台積電一廠開始建設後，地價首次急劇上升！」木村敬說，地價上升，住宅價格也會跟著上漲，有些人因此難以繼續居住，不得不搬遷。一些原本承租店面的商家，例如蔬果店因無法負擔而搬遷。當時媒體有相關報導，不過，現在經過3年後，目前價格已趨於穩定，不再出現最初劇烈上漲所帶來的問題。

熊本縣菊陽町產業振興部商工振興課長坂本恒平受訪指出，菊陽町人口4萬4千人，十幾年來人口一直在增加，也有地價上漲問題，但現在已沒有那麼多地皮可買，主要是能蓋房的土地所剩不多，農田則是不能蓋房。當地確實有台灣人來購置不動產，然後出租的情況。在菊陽町租套房，每月租金大約7萬日圓左右，熊本市區的租金會更貴一些。

此外，木村敬表示，台積電設廠的地區，景氣確實很好，但經濟效益尚未擴及熊本縣南部或西部較遠的地區，因此整體經濟尚未全面好轉。目前縣政府最大的課題是，如何將台積電進駐所帶來的正面效果，擴散至整個熊本縣。

他進一步說，台積電一廠是半導體製造工廠，因此直接受益的主要是相關產業，例如材料供應商與相關企業，這是理所當然。然而，對半導體以外的產業而言，目前未明顯感受到效果，似乎存在不滿情緒。

據舉例，台積電員工或因台積電而獲利的人，在週末假日會到熊本縣較遠的地區旅遊，尤其來自台灣、經濟條件較好的遊客，會前往天草等較偏遠但有高級度假村的地點。

木村敬坦言，當地的高級飯店因為有許多來自台灣的旅客非常高興，不過這樣的效益尚未普及所有產業，因此如何讓整體產業都能受益，是我們目前正努力面對的挑戰。

「應以台積電來日本為契機，讓台灣與熊本產生更多商業往來！」木村敬強調，東京在日本國內是一枝獨秀，各縣市總想把產品賣到東京。實際上，熊本到東京的距離，與熊本到台灣的距離大約都是1000公里，幾乎相同。若賣到東京，因東京周邊縣市距離更近，可用更低成本銷售，熊本反而處於不利地位，但若賣到台灣，因為距離相近，對熊本來說反而更有利。

木村敬說，隨著台積電進駐，熊本往來台灣各地的航班開始增加，貨船也開始航行，如果能利用這些交通條件，與台灣建立經貿關係，相信熊本的農民與水產業者也能將產品銷售到台灣。

他強調，藉由台積電這一條與台灣貿易與交流的「巨大管道」，雙方都能因此獲利，這是完全可能的。因此確信，加深與台灣的關係，將會帶動熊本所有地區、所有產業的經濟發展與成長。

