台旅客赴熊本去年增15％創新高！知事推薦人吉、球磨秘境

熊本縣政府一樓大廳設置大型熊本熊，歡迎來此洽公的民眾。（記者陳鈺馥攝）

〔記者陳鈺馥／熊本專訪〕台灣人赴熊本旅遊人數創新高！熊本縣政府統計，2024年在熊本住宿的外國人有147萬人，其中來自台灣觀光客約41萬人，位居第一；熊本縣知事木村敬接受本報專訪表示，2025年僅1月至11月，台灣旅客比2024年增加15%以上，已確定將創下歷史新高。

熊本縣知事木村敬接受本報專訪表示，2025年僅1月至11月，台灣旅客比2024年增加15%以上，已確定將創下歷史新高。（記者陳鈺馥攝）

熊本縣「幸福部長」熊本熊在台灣家喻戶曉，去年首度來台舉辦「くまモン海外粉絲感謝祭」，木村敬指出，日本國內每年都會舉辦「くまモン感謝祭」活動，類似生日慶生與粉絲見面會，去年1月首次在台灣舉辦，兩天吸引1萬6千人參加。熊本熊在台灣非常受歡迎，對此感到非常高興。

請繼續往下閱讀...

動漫《海賊王》作者尾田榮一郎是熊本市民，為復興熊本觀光特讓海賊王和熊本熊一起宣傳。（記者陳鈺馥攝）

木村敬談及，目前來熊本的台灣觀光客正急速增加，2025年最終統計尚未確定（統計基期為4月至隔年3月），但2024年來自台灣的旅客達有40萬8000人，比2023年一口氣增加兩成，從24萬人大幅增至40萬人，增加1.8倍。

熊本縣政府內設有「熊本熊課」，由熊本熊擔任幸福部長，推廣熊本當地觀光。（記者陳鈺馥攝）

木村敬直指，12月的數字尚未公布，僅統計2025年1月至11月，已經比2024年增加15%以上，確定創下歷史新高。其中最大原因是台灣與熊本之間的直航航班增加，目前有台北、高雄、台南的直航班機，且自3月31日起新增台中航線，未來台灣往來熊本將有4條航線，每週23班。

熊本電氣鐵道有全日本唯一的熊本熊列車。（記者陳鈺馥攝）

關於為何直航航班增加？木村敬說，固然是因為台灣民眾選擇熊本作為旅遊目的地，但另一個重要原因，就是世界最大的半導體企業台積電進駐熊本所帶來的影響。

「今後熊本縣在吸引海外觀光客方面，最大目標就是台灣！」木村敬表示，我們已在台灣設置熊本縣的當地觀光代表。另外，也在熊本縣內設立教育旅行的諮詢窗口，協助熊本縣內學校與台灣學校間的交流協調，並為來自台灣的學生規劃在熊本的學習課程與旅行行程等建議。

木村敬指出，每年諮詢件數都在增加，這項機制設立至今3年，已成功媒合17件；僅2025一年就完成10件，約300名學生的畢業學行媒合。

「這樣仍然不足，我們決定讓熊本縣職員常駐台灣！」木村敬透露，今年4月起，將首度派遣縣府職員前往台灣駐點。熊本的金融機構「肥後銀行」，已經在台北設有分行，但縣府職員不能從事銀行業務，將在其子公司中設立負責觀光與交流的部門，並從熊本縣與熊本市各派一名職員共2人進駐台北，培養精通台灣事務的專業人才。

木村敬說，他擔任知事之前是中央政府官員，當時就從事與台灣相關的工作。台灣與日本在基本價值觀上是一致的，亦即自由主義、民主主義、資本主義等核心價值相同。

木村敬認為，雖然歷史上有戰爭這段艱難的過去，但即使包含那段歷史，台日之間仍維持長久的友好關係。每次造訪台灣，都深深感受到台灣民眾的溫暖與熱情歡迎。在世界上，日本最重要的夥伴就是台灣。

此外，因吉祥物熊本熊及台積電進駐，熊本近年成為台灣旅客赴日人氣地點，木村敬向《自由時報》讀者推薦私房景點，他指出，熊本縣有一個可能尚未廣為台灣朋友所知的地方，就是熊本南部的人吉、球磨。當地群山與森林景色優美，擁有優質溫泉，還有被譽為日本第一清流的球磨川，河水清澈見底，當地還生產日本傳統燒酎。

他強調，除家喻戶曉的阿蘇火山、熊本城以外，人吉、球磨是一個可以悠閒享受時光、放慢步調的絕佳去處，自己非常推薦這個地區的景點，歡迎台灣民眾到熊本南部觀光。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法