美伊開戰、加密幣暴跌 麻吉大哥又遭清算 上週投入769萬元又沒了

美伊開戰，加密幣暴跌。知名美籍台裔男歌手、L.A. Boyz 成員「麻吉大哥」黃立成再度爆倉，引發市場關注。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國與以色列2月28日針對伊朗發動大規模軍事打擊，伊朗也針對以色列以及美軍駐中東軍事設施展開反擊。隨著美伊衝突升級，加密貨幣市場出現劇烈波動，以太幣（ETH）價格大幅下挫，導致多名高槓桿投資人遭到強制平倉。其中，知名美籍台裔男歌手、L.A. Boyz 成員「麻吉大哥」黃立成再度爆倉，引發市場關注。

綜合媒體報導，美伊核談判陷入僵局，以色列2月28日上午對伊朗發動「先發制人」大規模軍事打擊，美國隨即參與，展開代號「史詩之怒」的聯合行動，目標直指伊朗最高領導階層、核武設施及軍事指揮中樞，意圖徹底消除對美以的「生存威脅」。伊朗遭襲後展開報復，使用飛彈攻擊以國與中東美軍基地。

受戰事消息衝擊，加密貨幣全線重挫，比特幣暴跌逾4.2%，一度跌破6.4萬美元，至6.32萬美元以下；以太幣暴跌逾4.6%至1844美元以下；Solana幣暴跌5.6%至77.63美元以下。

「麻吉大哥」黃立成也慘遭波及。鏈上分析團隊Lookonchain 28日在社交平台X發文，在美伊開戰後，以太幣暴跌，而黃立成的加密帳號又一次被強制平倉了！目前他的帳戶現在只剩下1萬3580美元（約新台幣42.6萬元）。黃立上週二（24日）加碼投入24.5萬美元（約新台幣769萬元）資金，現在又沒了。

消息一出，引發網友熱議，有網友表示「請問有人能整理一本關於麻吉大哥在Web3時代崛起與隕落的自傳嗎？」、「他瘋了。為什麼在熊市中他還執迷不悟？」、「哎喲，這槓桿作用的時機也太不巧了。」、「麻吉大哥擁有無限資金」、「這傢伙真是倒楣了。」、「看他再來一次」、「這傢伙永遠學不乖！」等。

