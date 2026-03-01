台積電設廠注活水 菊陽町將蓋新車站引商機

距離台積電最近的JR原水車站是無人車站，但每日利用乘客高達1200人次，在日本全國車站相當有名。（記者陳鈺馥攝）

〔記者陳鈺馥／熊本報導〕台積電前進熊本設廠後，雖帶動菊陽町的都市發展，也帶來交通擁擠問題。熊本縣菊陽町役場商工振興課長坂本恒平受訪表示，未來原水站附近將新增一座車站，周邊地區將進行開發，未來會有商業設施、大學研究機構等。台積電周邊道路目前正進行拓寬工程，以解決交通壅擠。

台積電熊本一廠前面道路正進行拓寬，解決當地交通塞車的問題。圖為JASM大門及熊本縣菊陽町役場產業振興部商工振興課長坂本恒平。（記者陳鈺馥攝）

熊本縣菊陽町產業振興部商工振興課長坂本恒平指出，距離台積電最近的火車站是JR原水站，該站是無人車站，但每日利用乘客高達1200人次，在日本全國車站中相當有名，町役場特別打造在此設置公車站、自行車出租據點。

台積電進駐後，菊陽町役場在原水車站前設置租賃自行車，提供需要前往菊陽町或半導體園區的民眾使用。（記者陳鈺馥攝）

坂本恒平談及，台積電在原木站設有專車接駁點，員工若搭火車上班，可在此轉乘台積電的專車去公司上班。未來距離原木站不遠處的汽車駕訓班地點，將興建一個新火車站，附近會做商業開發，以後菊陽町將更繁榮，預計4年後新車站會落成。

菊陽町有日本唯一的牛鼻環輸水渠，此為400年歷史的灌溉設施遺產。（記者陳鈺馥攝）

「菊陽町有日本唯一的牛鼻環輸水渠！」坂本恒平說，許多台灣人在菊陽町買土地、買房，但外國人較不知道的是，我們這邊有全國罕見的400年歷史的農業土木設施遺產，這是加藤清正在肥後統治時期（1608年）建造的。

台積電進駐熊本菊陽町後，為當地帶來新的交通建設，日本政府將在台積電廠區北方興建高速公路的匝道，JR將將在當地興建新車站，車站周邊未來將有新的商業設施。（菊陽町役場提供）

據描述，從菊陽町馬場楠的白水取水口到熊本市的大江渡鹿約12公里的輸水渠，有著特殊的牛鼻環孔洞構造，古人以此方式製造漩流，避免白川泥沙沉澱淤積，馬場楠輸水渠及白川水域灌溉用水群，已登錄為世界灌溉設施遺產，台灣遊客也前來觀光。

對於當地交通塞車問題，他直指，台積電子公司JASM前方二線道路，目前正進行拓寬工程，以後中九州橫斷道路會在菊陽町增設連絡道、交流道，熊本機場往台積電園區的方向，未來也會增設新的道路。

熊本縣政府產業振興局企業立地課「半導體立地支援室」主幹古賀弘樹說，九州的高速公司有福岡到鹿兒島的南北線，目前要興建一條熊本往九州東部的橫斷道路，交流道出入口之後會設在台積電廠區的北邊，開車者以後就可以利用高速公路上下班。

古賀弘樹指出，目前塞車原因是十字路口、紅路燈太多所導致，這部分需建立立體化的交通要道來改善，讓車流通過不用等紅燈。不過，修建道路需要中央政府國土交通省的補助金，但政府的經費是分發給全國縣市，所以2年前熊本縣知事和議員，主張應另設補助金給熊本，內閣府對此有安排特別預算來補貼，目前進行非常順利。

