獨家直擊》台積電進駐熊本 菊陽町成台灣人移居新天地

台積電在日本熊本設廠，第二座晶圓廠將投入3奈米製程。圖為台積電子公司JASM外觀。（記者陳鈺馥攝）

〔記者陳鈺馥／熊本報導〕台積電在日本熊本設廠，第二座晶圓廠將投入3奈米製程，預定2027年完工。《自由時報》前進熊本縣菊陽町的半導體產業聚落，JASM二代廠目前正如火如荼興建，近年隨著台積電工程師進駐後，熊本市、大津町、菊陽町已成為台灣人移居的新天地，當地開設多家的台灣料理餐廳，大型購物商場內也有台灣食材專區。

熊本菊陽町的購物中心「夢城」（ゆめタウン）裡，距離台積電JASM公司近，許多台灣人會來採買，商場內特別設置台灣食材專區。（記者陳鈺馥攝）

熊本縣政府最新統計顯示，熊本人口約170萬人，其中3萬人是外國人。截至2025年6月底，在熊本居留的台灣人2108人，在外國人當中，來自台灣的人所佔的比例，熊本位居全國第一。

請繼續往下閱讀...

菊陽町內有溫泉浴場、體育館、滑板場等設施，因台灣人喜歡打籃球，町內特地興建了籃球場。（記者陳鈺馥攝）

據統計，台積電職員開始外派熊本的2023年8月以後，來自台灣的居住者在熊本激增，相較於駐在開始前，人數增加6倍之多；2022年12月為止僅有349人，2024年底增至1549人，2024年底1919人，2025年6月已經有2108人。

台灣人移居熊本後，菊陽町等當地社團、協會，會舉辦「台灣友好祭」等活動促進台日交流，讓熊本民眾更了解台灣。（記者陳鈺馥攝）

熊本縣菊陽町產業振興部商工振興課長坂本恒平接受本報訪問表示，台積電在當地設廠後，菊陽町新開了東橫INN、超級飯店（Super Hotel）兩間商務飯店，目前還有一間正在興建。當地最大的購物中心「夢城」（ゆめタウン）裡，距離台積電工廠不遠，許多台灣人會來採買，還特別設置台灣食材專區。

台積電進駐後，許多台灣人到菊陽町、大津町買不動產，也有台灣人來此開台灣料理餐廳。圖為台灣人所開的「日台會館」，有販售台式三杯雞等台灣料理。（記者陳鈺馥攝）

坂本恒平指出，JASM員工約2400人，其中500至600人是來自台灣，大部分員工是日本人，從日本全國各地來到熊本廠區工作。據了解，因為4年需輪調一次，台積電有安排員工住在民間公寓，也有一部分員工在菊陽町買房。

熊本縣政府產業振興局企業立地課「半導體立地支援室」主幹古賀弘樹指出，JASM二廠將生產最高階的3奈米半導體，需要的供貨商也會來，形成高科技產業聚落。（記者陳鈺馥攝）

當地官方掌握，台積電員工僅2至3成住在菊陽町，因為當地不動產和土地供給不足，加上沒有國際學校，有小孩及家屬的台灣籍員工多半是住在熊本市區，然後開車或通車上班。

「台積電來之前，台灣人不到100人！」坂本恒平說，簡單來講，菊陽町大約有1000餘名外國人，台積電就佔了500多人，當地一半外國人都是台灣人，更是過去數倍之多。菊陽町內有溫泉浴場、體育館等設施，歡迎住在這邊的台灣人使用，且台灣人喜歡打籃球，町內特地興建了籃球場。

坂本恒平提及，台積電進駐後，許多台灣人到菊陽町、大津町買不動產，也有台灣人來開餐廳的。例如當地以前舉辦婚宴的餐館，被台灣人買下後改成賣台灣料理的「日台會館」，成為台灣人會來聚餐的場所。

熊本縣政府產業振興局企業立地課「半導體立地支援室」主幹古賀弘樹則說，2021年台積電來熊本設廠時，招商了包含台積電在內70家企業，提供相關半導體設備給JASM的公司，都在菊陽町成立分店、營業所、服務中心等。

古賀弘樹談及，上個世紀60年代，三菱電機、日本電氣公司（NEC）曾在熊本設廠，2000年SONY公司在菊陽町興建半導體工廠，以及提供半導體設備東京威力科創公司（TEL）也有進駐，因為當地水資源豐沛、不缺電，台積電選擇在此成立「JASM」公司。

古賀弘樹指出，JASM員工2千多人，台灣人及其家屬挺多的，約有1千多人，自從台積電設廠後，熊本機場增加很多往來台灣各地的國際航班，目前有越來越多台灣觀光客到熊本旅遊。

「台積電也創造了當地就業機會！」古賀弘樹說，因為台積電設廠的關係，其他半導體相關設備、材料公司也會來興辦事業，可促進地方經濟發展，增加工作機會，因為有台積電的帶動，當地企業是有調漲工資的。

他指出，JASM二廠將生產最高階的3奈米半導體，需要的供貨商也會來，形成高科技產業聚落。JASM二廠原規劃生產6、7奈米，將升級為3奈米廠，縣府主要業務是負責開發許可證，會加速讓企業辦廠。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法