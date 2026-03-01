獨家專訪》熊本縣知事：台積電讓當地失落30年半導體業復活

熊本縣知事木村敬表示，台積電進駐熊本後，讓當地失落30年的半導體產業重新復活了！（記者陳鈺馥攝）

〔記者陳鈺馥／熊本專訪〕台積電子公司「日本先進半導體製造」（JASM）熊本二廠2027年將啟用，台積電宣布二廠將升級成3奈米的晶片製程。對此，熊本縣知事木村敬接受本報專訪時表示，這對日本來說是大好消息，台積電進駐熊本後，讓當地失落30年的半導體產業重新復活了！

台積電董事長魏哲家2月5日在日本會晤首相高市早苗，正式宣布熊本第二座晶圓廠將從原訂的6至12奈米成熟製程，大幅升級為日本國內首座3奈米先進半導體量產基地。

請繼續往下閱讀...

木村敬指出，有關二代廠要生產3奈米的事，台積電董事長魏哲家有與日本首相高市早苗共同召開記者會，他是看到新聞快訊當下才知道。在日本，目前還沒有辦法生產出3奈米半導體，這是最高階的先進半導體，能夠在台灣新竹以外的熊本生產，不僅僅是對熊本，對全日本來講，都是一個大好消息。

木村敬談及，對於人類生活而言，半導體如今已是不可或缺的存在。智慧型手機如此，汽車也是如此，還有各種家電產品、冷氣機等，所有設備中都需要半導體。台灣在全球半導體領域居於領先地位，希望能在這個世界頂尖的台灣所擁有的技術與經驗基礎之上，在日本製造出最先進的半導體，我對此抱有極大的期待。

關於台積電在熊本設廠後，對熊本菊陽町帶來哪些巨大影響？木村敬表示，大約在30年前，日本的半導體曾位居世界第一。特別是DRAM方面，當時日本國內最大的半導體生產基地就在熊本。但在那之後的30年間，日本半導體生產能力與生產實力逐漸下滑，最後被台灣超越了。

木村敬指出，在熊本有很多與半導體相關的企業，例如向半導體企業販售或供應材料的公司、維護半導體設備的公司、對半導體進行檢測的公司，以及製造半導體的生產設備公司，隨著台積電TSMC進駐設廠，這些企業也重新恢復活力。

「最大正面成果是熊本向台灣敞開大門，並向世界開放！」木村敬說，以縣知事立場來說，這是最重要的一點，日本在過去30年裡，一直處於對世界封閉的狀態，正因如此，經濟才沒有成長。

木村敬提到，熊本透過半導體建立了與台灣的夥伴關係，開始與台灣進行貿易與交流，更展開各種商業活動，成為一個向世界開放的城市，這才是最大的成效。

他強調，對我們而言，最優先的是透過與台灣的交流，使日本的資產得以向世界開放。日本在過去30年間處於封閉狀態，因此經濟持續衰退。如今透過半導體產業與台灣進行貿易活動，展開各種交流與商業往來，也取得經濟發展，「對我而言，這才是最大成果」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法