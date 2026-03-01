獨家專訪》台積電熊本二廠升級3奈米 甘利明：重新喚起日本製造實力

日本前經濟大臣甘利明接受本報專訪表示，台積電在熊本設廠，大家真切感受到台積電的厲害，不僅是產業層面的刺激，讓日本重新喚起幾乎要被遺忘的製造實力。（記者陳鈺馥攝）

〔記者陳鈺馥／東京專訪〕台積電董事長魏哲家日前拜會日本首相高市早苗，並表示台積電規劃熊本第二座晶圓廠，未來可升級改採3奈米製程技術。日本前經濟大臣甘利明接受本報專訪表示，台積電在熊本設廠，大家真切感受到台積電的厲害，不僅是產業層面的刺激，讓日本重新喚起幾乎要被遺忘的製造實力。

甘利明分析，熊本的第二座工廠直接跳過6奈米，一口氣進入目前已量產供應的先進製程3奈米，大概是考量到未來AI半導體的需求，以及最新款的IPhone，甚至是下一代機型的需求，等到供應IPhone的良率提升後，接下來會逐步轉向AI半導體的生產。

甘利明指出，不僅是台灣，日本方面若也能在各領域陸續邁向最先端技術，非常值得期待。如此一來，日本的半導體製造商Rapidus也會不甘落後而努力發展，由台積電與Rapidus在最先進的邏輯半導體領域彼此競爭、共同發展，自己對這樣的局面非常樂觀。

關於台積電同時在美國亞利桑那州與日本熊本設廠，哪一邊較具發展性？甘利明坦言，即便是在熊本，未來若進入3奈米，甚至更先進製程，最困難的仍然是人才供應。

甘利明提及，台積電原本對日本的製造實力評價很高，但實際運作後，似乎並沒有達到預期那麼高。至於要把美國員工的技術水準提升到台積電要求的標準，更不是一件容易的事。整體來看，日本的條件還是比較齊備，與其訓練美國人，訓練日本人會更快一些。

甘利明舉例，台積電在熊本設廠，大家真切感受到台積電的厲害。有聽到一個消息是說，進入台積電子公司「日本先進半導體製造」（JASM）開始工作以後，能夠賺到很多錢早一點買房，或者會太過勞累要早一點住院。不過，現在的勞動環境應該已經改善不少。

甘利明說，台積電員工非常努力工作，努力到幾乎接近日本「勞動基準法」上限。日本近年來過度強調「工作與生活平衡」，即使有人認為「是不是可以再多努力一些」，但社會整體傾向須保障休息。

據分析，在這樣的情況下，日本競爭力逐漸下降，人均所得與GDP也難以提升，所以引進極為勤奮的台積電，有助於日本人重新思考工作方式，讓制度更具彈性。

甘利明說，例如高市早苗首相主張應給予工作方式改革更多彈性，可能方向是提高加班費的加成比例，對於願意支付更高加班費的企業，允許更彈性的工時安排，讓願意加班的人可以有更多工作時間。

甘利明強調，對想多工作的人放寬限制，但同時提高加班薪資補貼，透過這樣方式提升人均所得。若沒有這樣的改革，日本將不再是先進國家，反而會淪為普通國家。

他強調，台積電進駐熊本不僅是產業層面的刺激，也帶來某種改革的契機。日本半導體企業必須更努力，在企業體質上追上JASM。無論如何，台積電確實成為一種刺激，讓日本重新喚起幾乎要被遺忘的製造實力。

