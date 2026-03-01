獨家專訪》日本前經濟大臣：台積電海外設廠可降低中國野心

日本前經濟大臣、自民黨半導體戰略推進議員聯盟名譽會長甘利明接受本報專訪表示，日本推動半導體復興，須近距離接觸世界第一技術。中國對台灣懷有野心，台積電在外國設立生產據點，不僅可以降低中國野心，也能提高全球供應的穩定性。（記者陳鈺馥攝）

記者陳鈺馥／東京專訪 台積電（TSMC）在日本熊本設廠，第二座晶圓廠將升級為最先進的3奈米半導體製程。日本前經濟大臣、自民黨半導體戰略推進議員聯盟名譽會長甘利明接受本報專訪表示，日本推動半導體復興，須近距離接觸世界第一技術。中國對台灣懷有野心，台積電在外國設立生產據點，不僅可以降低中國野心，也能提高全球供應的穩定性。

甘利明以經濟安全保障的戰略規劃主導日本半導體政策，過去推動台積電到熊本設廠，對台日之間半導體產業合作做出貢獻，總統賴清德去年特別頒發「經濟部專業獎章」。

甘利明指出，大概7、8年前，日本舉辦「SEMICON Japan」半導體展覽會，當時這個活動極度缺乏關注，展場氣氛冷清，參展商招不到，攤位都填不滿，進場觀眾也很少，情況非常慘淡。

「我一直認為半導體將是今後引領世界的最重要產業！」甘利明說，他當時就開始大力支持「SEMICON Japan」，希望把它舉辦成功，如今已成為世界最大規模半導體展覽會之一，去年三天就吸引了逾12萬人參觀。

甘利明談及，「掌握半導體者，將掌握世界」，正是在這樣的背景下，才出現台積電來日本設廠的議題。世界第一的晶圓代工企業就在日本眼前，這對整個日本半導體產業會是一種啟發與良性刺激。

甘利明說，日本國內能生產感測器、記憶體、功率半導體等多種產品，但唯一缺少的環節是高階邏輯半導體（Logic Semiconductor），這是日本國內無法生產、「缺失的一塊拼圖」。因此，他當時就希望台積電能在日本生產最尖端的高階邏輯晶片。

據描述，如果只是生產日本原本就能做的40奈米，或稍微先進一點的20奈米產品，那他會反對台積電來日本設廠。因為日本真正缺乏的是，個位數奈米級的先進邏輯半導體，若是能填補這塊拼圖，我就會全力支持。台積電設廠至今已有數年，對日本高科技產業帶來非常好的刺激，也對日台關係產生積極的影響。

甘利明表示，眾所皆知半導體有很多種類，如感測器、記憶體、功率半導體、類比半導體等。不過，在這些半導體中，位於最高峰、未來在「實體AI（Physical AI）」時代中，扮演各種社會功能「大腦」角色的是邏輯半導體。

甘利明說，在記憶體、感測器或功率半導體等領域，實力相近、彼此競爭的廠商很多，但負責核心運算功能的邏輯半導體領域，則由台積電（TSMC）壓倒性領先，連三星電子和英特爾目前都難以追趕。

甘利明直指，日本推動半導體復興，必須近距離接觸世界第一的技術。正因如此，個人認為應該把全球最頂尖、無人能及的晶圓代工廠引進日本，讓日本的半導體廠商就近看到世界第一，從而受到最大的刺激與啟發。

另一個重要理由是，在數位轉型、數據驅動社會的時代，邏輯半導體的生產如果只集中在台灣本土，對世界而言是一種風險。中國對台灣懷有野心，一旦台灣與台積電被中國一併掌控，全球供應鏈將完全停擺。

甘利明認為，讓台積電在台灣以外地區設立生產據點，不僅可以降低中國的野心，也能提高全球供應的穩定性。雖然台積電也在美國亞利桑那州設廠，但是否真的能順利量產最先進製程，仍令人擔心。無論如何，在全球多地建立世界最高水準的晶圓代工據點，將有助於全球供應鏈的穩定。

甘利明進一步說，基於為日本產業帶來良性刺激，以及確保世界供應鏈穩定，支持台積電引進熊本。以半導體而言，能從事最先端製程的國家並不多，大概只有日本、台灣、荷蘭、韓國等國。

甘利明提到，如果這些國家不能攜手合作並持續引領技術發展，美國恐怕難以單獨支撐。因此，日台合作具有重大意義，在自由、民主陣營中，日台合作將成為支撐供應鏈的重要關鍵。

他強調，總結來說，日台合作不僅對日本產業發展是正向刺激，也有助於全球供應鏈的穩定，並在自由民主體系中發揮關鍵作用。

