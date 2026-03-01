獨家專訪》「台灣有事」日本可行使集體自衛權 甘利明：高市沒說錯

日本前經濟大臣甘利明接受本報專訪表示，日台關係是世界上最好的雙邊關係之一，日台攜手合作、共同引領世界，對於未來維持全球穩定是絕對必要的。（記者陳鈺馥攝）

〔記者陳鈺馥／東京專訪〕日本首相高市早苗回應「台灣有事」議題時，直指可能構成日本的「存亡危機事態」，在日本現行「安全保障法制」下，能行使集體自衛權，引發台灣社會關注。日本前經濟大臣甘利明接受本報專訪表示，高市的發言沒有任何錯誤。關於台灣問題，自民黨政權的立場，無論過去、現在及未來，都不會改變。

台積電董事長魏哲家日前特地選在日本眾議員選舉投票前夕，赴日與高市早苗共同召開記者會，表示台積電評估規劃熊本第二座晶圓廠，未來可升級改採3奈米製程技術生產。

對於台日之間政治層面的互動，甘利明指出，關於台灣問題，自民黨政權的立場，無論過去、現在及未來，都不會改變。不過，發言方式若不慎，反而可能給台灣帶來困擾，或讓台灣承受不必要的緊張。因此，今後在表述上保持適度的分寸非常重要，「但我認為，高市的發言沒有任何錯誤」。

甘利明談及，未來將是由半導體所驅動的數位社會，一切都將由半導體運作，如果世界分成「能夠製造最先進半導體的一方」與「只能接受供應的一方」，日本就必須與台灣、韓國站在同一陣線。這對日本而言，是關乎國家存亡的產業政策。

「日本必須成為能供應半導體的一方！」甘利明說，即便付出一切代價，日本也須站在供應者的位置，否則將無法生存，自己一直抱持這樣的想法。正因如此，台日能夠攜手合作是極為重要的事。

甘利明強調，日台關係是世界上最好的雙邊關係之一，日台攜手合作、共同引領世界，對於未來維持全球穩定是絕對必要的。當然要站在世界頂端，意味著在技術與研發上不能有絲毫鬆懈，一刻也不能放鬆。自己始終認為，由日台共同在半導體領域保持領先地位，極其重要。

