巴菲特擔任CEO最後1季 波克夏Q4獲利下滑逾29％原因曝

〔編譯魏國金／台北報導〕波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）去年第4季營業利潤下滑近30%，這是股神巴菲特（Warren Buffett）作為該公司執行長最後一個季度，主因在於該集團保險業務疲軟。

CNBC報導，該投資集團去年第4季營業利潤總額102億美元，較去年同期的145.6億美元下滑逾29%。

這是巴菲特作為該集團執行長最後一季。他在去年5月的年度股東會議上宣布卸任，阿貝爾（Greg Abel）2026年開始接棒巴菲特，在28日發表的致股東信函中，他矢言傳承巴菲特打造財務實力與資本紀律的文化。巴菲特仍為集團總裁。

財報顯示，保險承銷獲利從3年前的34.1億美元下滑至15.6億美元，年減54%。保險投資收益也從40.88億美元下滑至31億美元，年減近25%。波克夏也對其卡夫亨氏公司（Kraft Heinz）和西方石油公司（Occidental Petroleum）的持股，提列了45億美元的減損準備。

2025全年，波克夏營業利潤總額444.9億美元，從前一年的474.4億美元下滑。

波克夏去年第4季的資金部位3733億美元，從前一季的3817億美元下滑。該集團的獲利狀況備受關注，因其投資業務涵蓋保險、鐵路、能源與製造等領域，反映美國經濟的健康狀態。

